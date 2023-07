Lexa e Guimê estão juntos ou não?

Casal retomou relacionamento depois de polêmica no começo do ano.

O casal Lexa e Guimê viveu uma crise no casamento no começo do ano que foi acompanhada de perto pelo público e a mídia. Depois que o MC foi expulso do Big Brother Brasil ao ser acusado de assédio, ele e a mulher ficaram algum tempo separados, mas a funkeira perdoou o amado e o casamento voltou com tudo. Esta não foi a primeira vez que eles se separam e pouco depois reatam.

Lexa e Guimê voltaram em junho de 2023

Juntos novamente, Lexa e Guimê reataram o casamento no começo de junho de 2023. A cantora anunciou a decisão no Instagram, ao publicar algumas fotos ao lado do amado. Na legenda, ela explicou sobre sua decisão de reatar o relacionamento de 8 anos.

Na declaração, Lexa disse que após a breve separação, viu arrependimento sincero em Guimê e a vontade de mudar e aprender no amado. Por isso, resolveu voltar com o MC. "Seguimos por aqui na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Guimê, te amo", concluiu.

Para quem não lembra, Lexa e Guimê tiveram problemas no meio do mês março. O MC estava participante do Big Brother Brasil e durante uma festa em sua homenagem como líder da semana, foi visto passando a mão no bumbum de uma participante convidada, a mexicana Dania Mendez.

A situação gerou muitas reclamações na web e Guimê foi expulso. Durante a situação, Lexa mostrou grande tristeza com a traição nas redes sociais e apareceu em vídeos chorando. A dupla se reencontrou após a saída do músico do reality show da Globo, mas se manteve em silêncio por um longo tempo, deixando em segredo o andamento do relacionamento. Foi só em junho que Lexa resolveu se pronunciar para falar do retorno.

Depois que retomaram o romance, o casal foi visto em viagem na Europa e voltou a publicar fotos lado a lado nas redes sociais, trocando mensagens carinhosas e juras de amor.

Lexa e Guimê estão juntos desde 2015. Após quase três anos de relação, eles resolveram subir ao altar em maio de 2018. A primeira separação da dupla ocorreu em outubro de 2022. O casal anunciou que estava dando início ao divórcio, mas continuou interagindo nas redes sociais, como em datas de aniversários. No entanto, apenas dois meses depois, em dezembro, a dupla revelou que resolveu voltar e dar continuidade ao casamento. Eles ficaram mais três meses juntos, quando a crise após o BBB aconteceu e uma nova pausa ocorreu no relacionamento.

Agora em julho, a dupla participou do programa Altas Horas lado a lado, no programa do dia 8. Já nas chamadas foi possível ver os comentários de felicidade do MC por ter conseguido voltar com a esposa: "graças a Deus ela me perdoou e estou tendo ela aqui agora".

