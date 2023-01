Famoso é agora um dos participantes do reality show mais famoso do país.

BBB 23: Casa do MC Guimê é mais cara que prêmio do reality

MC Guimê mora em uma mansão com a esposa Lexa em um bairro nobre em São Paulo. Hoje um dos participantes do BBB 23, o famoso foi convidado para o camarote da edição e já é conhecido no país há muitos anos. Por isso, pode bancar certos luxos, como uma casa com oito banheiros e que custa mais que o prêmio do reality show, que nos últimos 12 anos foi de R$ 1,5 milhão.

Onde o MC Guimê mora?

O cantor MC Guimê mora em uma mansão em Alphaville com a cantora Lexa. O bairro fica em Barueri, é um reduto de casas de luxo e um dos mais cobiçados de São Paulo. Por lá moram muitos famosos, como Rodrigo Faro, Deolane Bezerra, Daniela Albuquerque, a cantora Simone da ex-dupla Simone e Simaria, e muitos outros.

De acordo com o jornal Extra, a mansão de MC Guimê e Lexa está avaliada em R$ 2 milhões. Ele comprou a casa em 2016, depois que os dois ficaram noivos. Eles subiram ao altar em maio de 2018 e anunciaram uma breve separação em 2022. Porém, dois meses depois revelaram que estavam novamente juntos.

Ainda segundo o jornal Extra, a mansão conta com 8 banheiros e é próxima a casa do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, irmão do apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt.

Depois do casamento, em julho de 2018, eles abriram as portas de casa para Felipe Titto no Video Show para falar sobre a vida de casados. Eles não mostraram muitas partes da casa e falaram mais sobre a nova vida juntos, já que não tinham morado sob o teto antes de subir ao altar. Porém, na entrevista é possível ver a piscina da mansão e a sala.

Além disso, a cantora também mostrou a fachada da casca em um post no Instagram, em 2020. Ainda em 2020, Lexa mostrou mais um pouco da casa quando fez uma série de stories para falar que parte do imóvel ficou lotado de água após uma chuvarada. Ela disse que molhou o sofá todo e a água estragou um dos móveis de madeira.

Por enquanto, o casal não abriu as portas para mostrar todos os detalhes da casa para algum programa de televisão. O canal Casa & Cia postou em 2020 um vídeo da suposta mansão da dupla de músicos, mas a cantora apareceu nos comentários da publicação e desmentiu ao dizer que aquela não era sua casa.

Quem é o participante do BBB 23?

MC Guimê tem agora 30 anos de idade. Ele é natural de Osasco, em São Paulo, e seu verdadeiro nome é Guilherme Aparecido Dantas. Ele é muito conhecido pelo funk ostentação, estilo em que fala sobre luxo e riqueza nas letras.

Ele começou a carreira no final dos anos 2000 e o sucesso veio por volta de 2012, quando lançou os hits Tá Patrão e Plaquê 100. Na Pista eu Arraso foi outra música marcante do cantor, assim como País do Futebol, que foi lançada com Emicida em 2013 e se tornou praticamente uma música não-oficial da Copa do Mundo, pois até hoje é lembrada pelos brasileiros quando a seleção entra em campo.

Os trabalhos mais recentes do MC foram o EP #FromOz - Parte 1, de 2022, que conta com faixas em parceria com JD On Tha Track, e os singles Ópera (2022), Oh Mãe (2022) e QBrada (2022).

Agora em 2023 ele participa da vigésima terceira edição do Big Brother Brasil. Ele foi o último nome do camarote a ser anunciado pelo programa e entrou no reality em dupla com Tina, do time pipoca, por conta de uma votação do público que definiu quem jogaria com quem nos primeiros dias de confinamento.

Conheça um de seus primeiros hits:

