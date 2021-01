Liquidação? Famosas usam o mesmo look no réveillon 2020

Uma curiosidade do público é saber quais looks os famosos vão usar no réveillon. Mas para a diversão dos internautas, muitas celebridades acabaram escolhendo a mesma roupa para a virada, o que virou assunto nesta sexta-feira (01).

O conjunto que fez sucesso é formado por um top de mangas balonê e saia. Na loja Kaoli, o look custa R$589. Se foi por permuta ou não, p que se sabe é que a roupa conquistou as famosas.

Brunna Gonçalves

A esposa de Ludmilla, Bruna Gonçalves, apostou na roupa branca para passar sua virada do ano. Em seu Instagram, ela exibiu a produção e brincou:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Quem mais usou esse look no réveillon? [risos]. Marca aqui nos comentários. Quando o look é bonito, faz sucesso né @kaoli.oficial ? Feliz ano novo gente.”

Flayslane

Assim como Brunna, a ex-BBB Flayslane apostou no mesmo modelo de roupa para o Ano Novo. Também nas redes sociais, ela compartilhou fotos e aproveitou para fazer um balanço sobre 2020.

“2020 foi um grande professor, um caminho cheio de surpresas, um caminho agridoce, cheio de lágrimas e sorrisos de todos os tipos, chegadas e despedidas, ápice de emoções, e com muita paulada também chegou uma nova ordem de prioridades. Um ano onde aprendi que o que buscava fora sempre esteve dentro de mim , obrigada 2020 por ter sido tão desafiador e de tanta evolução. Só gratidão. Bem vindo 2021 o coração está cheio de expectativas de esperanças com a sua chegada”, legendou a famosa.

Paula Amorim

Mais uma que entrou para a lista foi a ex-BBB Paula Amorim. A participante do BBB 18, fez um vídeo no Instagram, mostrando o look de réveillon por completo. Acrescentando na produção, ela usou uma sandália gladiadora branca. “Pode chegar 2021”, escreveu ela.

Além disso, ela posou com o namorado, o modelo e ex-BBB Breno Simões. “Que nosso ano seja leve e transborde amor. […]Sempre enxergue o outro com os olhos do coração. […] Nossos sonhos se realizem. E que a alegria contagie todos os nossos dias. Pra nós e pra vocês.. desejo tudo de melhor que a vida possa oferecer!”, desejou a famosa.

Rafael Ucmann – look das famosas réveillon 2020

Desejando um “feliz ano novo”, Rafael Ucmann compartilhou o look em seu Instagram. Por lá, Rafa também posou com a cantora Luisa Sonza, e brincou: “modo turbo em 2021: ativado!”.

Mayara Maya

A influencer Mayara Maya passou seu réveillon em Alagoas e exibiu a roupa que fez sucesso. “Seja bem vindo 2021”, desejou ela.

Tainá – look das famosas réveillon 2020

Tainá postou fotos com o top e saia branca no Stories do Instagram. Passando a virada viajando, a cantora aproveitou para fazer os cliques.