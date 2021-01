Veja os melhores looks das famosas no réveillon de 2020

Look das famosas: O ano de 2020 chegou ao fim e as celebridades aproveitaram para exibir o produção especial da noite para os seus fãs e seguidores. Através da rede social do Instagram, celebridades como: Jojo Todynho (23), Anitta (27), Marina Ruy Barbosa (25) e mais artistas, compartilharam looks para celebrar a chegada de 2021. Veja os looks das famosas no réveillon.

Qual foi o looks das famosas no réveillon?

Com muito charme, capricho e elegância, o look das famosas ficou em evidência nas redes sociais. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e o distanciamento social batendo na porta, as celebridades não deixaram de apostar no bom e velho branquinho para a chegada de 2021.

Além de Jojo Todynho, Anitta e Marina Ruy Barbosa, tiveram look das famosas como a apresentadora e atriz Maisa Silva; a campeã do BBB 20, Thema Assis; a atriz Giovanna Antonelli; a cantora Luiza Sonza; a atriz e cantora Jeniffer Nascimento; a atriz Larissa Manoela; MC Rebecca; a atriz Juliana Paiva; a atriz e apresentadora Fernanda Souza; Vera Viel (esposa do apresentador Rodrigo Faro); a ex-BBB Rafa Kalimann e a atriz Flavia Pavanelli.

A cantora Ludmilla abrilhantou a noite, posando ao lado da esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, exibindo o clássico look das famosas no tom branco. Além delas, outras personalidades exibiram o look, como a humorista KGay; a ex-Fazenda Stéfani Bays; Sabrina Sato; Eliana, Cleo, Angélica; a atriz Deborah Secco, Thaila Ayala; Isis Valverde; a cantora Marília Mendonça; Pathy Desejus e a apresentadora Fátima Bernardes.

Qual foi a cor do look das famosas no réveillon?

Além do branco, tinha cores prata, floral, lilás e tantas outras. Mas, branco foi a cor dominante na escolha para o look das famosas para a chegada de 2021. Marina Ruy Barbosa, Thelma Assis, Sabrina Sato e mais famosas capricharam na escolha do look todo branco, que no significado quer dizer: simboliza a paz, transmite alegrias, afasta as energias negativas e eleva as vibrações espirituais.

confira os melhores para looks da virada

Qual look das famosas que bombaram no réveillon? A atriz e cantora Jeniffer Nascimento apostou no branco, para garantir muita paz e tranquilidade. Assim como Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves.

