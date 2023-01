Lisa Marie Presley e Michael Jackson tiveram filhos? Os herdeiros da cantora

A cantora Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos após uma parada cardíaca no dia 12 de janeiro. Filha de Elvis Presley e Priscila, ela e Michael Jackson chocaram o mundo com a notícia de seu breve romance em meados da década de 1990. Mas eles tiveram filhos? Relembre a história.

Casamento de Lisa Marie Presley e Michael Jackson

Não, Lisa Marie Presley e Michael Jackson não tiveram filhos. Em 1994, apenas 20 dias depois de finalizar seu divórcio do primeiro marido Danny Keogh, eles se casaram, Na época, eles declararam que estavam apaixonados, mas a relação não foi adiante.

A filha do Elvis já tinha dois filhos, e Michael dizia que estava ansioso para ter filhos - mas então por que o casal não teve filhos juntos? Questionada por Oprah Winfrey em entrevista no ano de 2010, se havia muita pressão para ela ter um bebê do cantor do pop, Lisa Marie disse: “Sim, houve bastante. Eu queria, mas só queria ter certeza.

Após a separação em 1996, Michael se casou com a enfermeira dermatológica Debbie, com quem teve dois filhos. O primeiro filho Prince nasceu em 13 de fevereiro de 1997, após o qual Debbie deu à luz Paris em 3 de abril de 1998.

De acordo com Lisa Marie, este foi um “ato de retaliação” contra ela, e ela alegou que ele falou sobre ter um filho com Debbie enquanto eles eram casados.

O casamento das celebridades durou apenas dois anos e foi cercado de problemas. Em janeiro de 1996, alegando diferenças irreconciliáveis, Lisa Marie pediu o divórcio.

Lisa Marie Presley tem quantos filhos?

Embora não tenha tido filhos com Michael Jackson, Lisa Marie Presley foi mãe de Riley, Benjamin, Harper e Finley.

Lisa Marie deu as boas-vindas à filha Riley e ao filho Benjamin com seu ex-marido Danny Keough, com quem ela foi casada de 1988 a 1994.

Em 2008, ela deu as boas-vindas às filhas gêmeas Harper e Finley com o então marido Michael Lockwood, embora os dois tenham se divorciado em 2016.

Em julho de 2020, Benjamin suicidou -se e Lisa Marie ficou "além de arrasada" com a morte de seu filho. Ela falou abertamente sobre sua dor nos anos seguintes, postando homenagens no aniversário de Benjamin com textos emocionantes.

"É uma escolha real continuar, uma escolha que tenho que fazer todos os dias e que é constantemente desafiadora, para dizer o mínimo ... Mas continuo pelas minhas meninas ", escreveu ela em homenagem ao Dia Nacional de Conscientização do Luto. "Continuo porque meu filho deixou bem claro em seus momentos finais que cuidar de suas irmãzinhas e cuidar delas estava na vanguarda de suas preocupações e de sua mente. Ele as adorava absolutamente e elas a ele."

Ex-maridos

Lisa Marie Presley casou-se com o músico Danny Keough em outubro de 1988. Ela se divorciou rapidamente na República Dominicana em 1994.

O terceiro casamento de Presley foi com o ator Nicolas Cage. Eles se casaram em 2002 no Havaí, com Cage tendo proposto apenas dez dias antes. Cage pediu o divórcio após 108 dias, e o divórcio foi finalizado em maio de 2004. O processo de divórcio na verdade durou mais que o casamento.

Ela se casou pela quarta vez em janeiro de 2006, com o guitarrista Michael Lockwood. Seu primeiro marido, Keough, foi padrinho do casamento do casal, realizado no Japão. Em junho de 2016, ela pediu o divórcio após dez anos de casamento.

