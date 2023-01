Lisa Marie Presley, filha de Elvis e ex de Michael Jackson, morre aos 54 anos

Lisa Marie Presley, cantora e compositora, e filha de Elvis e Priscilla Presley, morreu. Ela tinha 54 anos. A notícia foi confirmada pela mãe da artista à revista People na noite de quinta-feira, 12 de janeiro.

"É com o coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora de que minha linda filha Lisa Marie nos deixou", confirmou Priscilla em um comunicado. "Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e orações. Neste momento não haverá mais comentários."

Lisa Marie Presley, que já foi casada com Michael Lockwood, Nicolas Cage, Michael Jackson e Danny Keough, tem outros três filhos - a atriz Riley Keough, Finley Aaron Love Lockwood e Harper Vivienne Ann Lockwood.

Causa da morte de Lisa Marie Presley

A informação inicial é de que a herdeira de Elvis Presley morreu após uma parada cardíaca. Ela estava em casa, em Los Angeles, quando o resgate foi acionado para atender uma mulher que não estava respirando.

A porta-voz do Departamento de Bombeiros do Condado de LA, Kaitlyn Aldana, disse à CNN que socorristas foram enviados para uma chamada no bloco 5000 da Normandy Dr em Agoura Hills, Califórnia, às 10h37, horário local.

Nascida em Memphis, Tennessee, em 1º de fevereiro de 1968, exatamente nove meses após o casamento de Elvis e Priscilla.

Elvis morreu em agosto de 1977, tornando Lisa Marie, de 9 anos, a co-herdeira de sua propriedade ao lado do avô Vernon Presley e da bisavó Minnie Mae Hood Presley. Após suas respectivas mortes em 1979 e 1980, ela se tornou a única herdeira e também herdou a residência de seu pai em Graceland.

Horas antes do anúncio da morte da filha, Priscila Presley fez uma publicação no Instagram:

Lisa enfrentava o luto pelo filho

Em 2020, o filho de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, morreu por suicídio aos 27 anos. Em julho passado, ela marcou o segundo aniversário da morte de Keough no Instagram , compartilhando uma foto de suas tatuagens nos pés correspondentes.

Em setembro, Lisa Marie Presley escreveu um ensaio para o Dia Nacional de Conscientização do Luto, no qual ela se abriu sobre a perda de seu filho.

“A vida da minha e das minhas três filhas como a conhecíamos foi completamente detonada e destruída por sua morte. Vivemos isso cada. Solteiro. Dia”, escreveu ela. “O luto é algo que você terá que carregar pelo resto da vida, apesar do que certas pessoas ou nossa cultura querem que acreditemos. Você não 'supera isso', você não 'segue em frente', ponto final.”

Lisa Marie Presley também disse no ensaio que encontrou conforto na companhia de pessoas que enfrentaram tragédias semelhantes, acrescentando que suas filhas a ajudam a seguir em frente.

“Continuo lutando pelas minhas meninas”, escreveu ela. “Continuo porque meu filho deixou bem claro em seus momentos finais que cuidar de suas irmãzinhas e zelar por elas estava em primeiro lugar em suas preocupações e em sua mente. Ele absolutamente os adorava e eles a ele.