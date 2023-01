Idade da Pitty, casamento e carreira: tudo sobre a cantora baiana

Cantora está no cenário musical há muitos anos e é um dos nomes mais importantes do rock brasileiro.

Uma das principais cantoras do país, Pitty está na indústria brasileira há mais de duas décadas. Com diversos hits ao longo da carreira, a baiana tem público em todo o país. A vida pessoal da famosa, que já é mãe e é casada com um músico que também é conhecido, também desperta a curiosidade do público.

Quantos anos tem a cantora Pitty?

A cantora Pitty tem 45 anos de idade. Ela nasceu no dia 7 de outubro de 1977 e é natural de Salvador, capital do estado da Bahia.

A paixão da cantora pela música vem de berço. Ela revelou em uma entrevista para a Revista Trip em 2009 que seu pai tocava na noite. Vez ou outra, Pitty até cantava com ele, mas eles não eram uma dupla oficial.

Já a mãe da baiana trabalhou como vendedora de sapatos e em outras áreas, até que deixou tudo para ajudar o pai da filha em um restaurante que ele adquiriu. Após o nascimento do irmão da cantora, quando Pitty já tinha 10 anos, a mãe da famosa acabou se tornando dona de casa. O casal se separou quando Pitty ainda era jovem.

A carreira da baiana começou na juventude, mas ela não deu os primeiros passos na música sozinha. Entre o final dos anos 90 e início da década de 2000 ela esteve em duas bandas de rock, Shes e Inkoma. Seu primeiro álbum só veio em 2003, quando lançou Admirável Chip Novo, que até hoje é um de seus maiores sucessos.

De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo de 2005, ela vendeu 250 mil cópias do CD, mais 25 mil cópias do DVD de estreia. O disco contou com a produção de Rafael Ramos e trazia faixas como a famosa Teto de Vidro, Máscara, Equalize, Admirável Chip Novo, Temporal, O Lobo, entre outras.

Em seguida, em 2005, ela lançou Anacrônimo, que também fez barulho no país. Neste álbum, ela lançou músicas como Déjà Vu, Memórias, Brinquedo Torto, No Escuro e Na Sua Estante.

Depois, vieram também (Des) Concerto Ao vivo (2007), Chiaroscuro (2009), A Trupe Delirante no Circo (2011), Setevidas (2014) e Matriz (2019). Seu trabalho mais recente é o EP Casulo, de 2022, que conta com apenas quatro músicas: Diamante, Simplesmete Fluir, Busca Implacável e Diário.

Pitty já foi indicada ao Grammy Latino quatro vezes, além de já ter levado 7 Prêmios Multishow de Música Brasileira.

A Pitty é casada?

Pitty é casada com o também músico Daniel Weksler. Além de produtor e compositor, ele é baterista e é bastante conhecido pelo trabalho na banda NX Zero.

Os dois se casaram em 2010. Na época, a mídia noticiou que o casamento do rockeiro foi nada convencional e que ocorreu em um bar de rock de São Paulo de forma privada, com ela usando um vestido vermelho e sem buquê.

A Quem noticiou também que famosos como Lobão e Marcelo D2 marcaram presença e que a primeira dança dos noivos foi ao som de Rock'N'Roll All Nite, da banda Kiss.

A famosa anunciou para o público a união com apenas a frase "Ops, casei" no Twitter durante a madrugada do dia 23 de dezembro de 2010, o que causou alvoroço nos fãs.

Filhos

O casal tem apenas uma filha até agora, a pequena Madalena. A menina nasceu em agosto de 2016 e tem atualmente 6 anos de idade. Os pais mantém a vida da filha privada. Apesar de ganhar uma publicação ou outra, é raro ter novas fotos da garota nas redes sociais.

