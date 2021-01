Lisa, Nego do Borel e Duda Reis: entenda polêmica sobre traição

A separação de Nego do Borel, de 28 anos, e Duda Reis, de 19, acaba de ganhar um novo capítulo. Isso porque, em um áudio divulgado pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, nesta terça-feira (12), a influenciadora digital Lisa Barcelos, de 18 anos, teria detalhado que o funkeiro traiu a ex com ela na própria casa em que o casal vivia, no Rio de Janeiro. Quer entender a tour? Nós explicamos:

Afinal, quem é Lisa Barcelos?

Lisa Barcelos, de 18 anos, é uma influenciadora digital que tem mais de 4,7 milhões de seguidores no Instagram. Na plataforma, a famosa costuma sugerir produtos de beleza para suas seguidoras e posar para ensaios temáticos com muita ostentação. No YouTube, Lisa acumula mais de 2,5 milhões de inscritos em seu canal, o que lhe rendeu fama e dinheiro, além da criação de uma empresa de beleza chamada Fontenelle Cosméticos.

No centro do furacão, Lisa já era conhecida do ex-casal Nego do Borel e Duda Reis. A digital influencer, inclusive, já gravou TikTok dançando com a ex-atriz de Malhação em setembro do ano passado. Ela, aliás, frequentava o apartamento em que o casal vivia no Rio de Janeiro.

O que diz o áudio vazado de Lisa sobre Nego do Borel?

Em áudio explícito atribuído a Lisa Barcelos, é relatados detalhes de um encontro amoroso com o intérprete de Você Partiu Meu Coração. “Começou a me puxar pro quarto e eu falei que não. Acabou que no final eu fui pro quarto dele”, diz trecho da mensagem.

Duda Reis, ex de Nego do Borel, faz desabafo

Após tomar conhecimento do áudio vazado, Duda Reis – que terminou o relacionamento com Nego do Borel em dezembro do ano passado -, recorreu a uma publicação do Instagram e fez alguns desabafos sobre o cantor e a vida a dois com ele.

Em um dos Stories, a jovem afirma o que o relacionamento com o cantor foi abusivo, já que ela seria vítima de xingamentos, traições e outras formas de desrespeito.

Em outra publicação ela escreveu: “eu acho que a pessoa para quem eu mais devo desculpas no mundo sou eu mesma, por ter me submetido a certas situações que eu não merecia. Liberem o perdão sobre vocês mesmas e não se acostumem com o que te machuca”, escreveu.

O que diz Nego do Borel?

Após a publicação do áudio explícito que supostamente é narrado por Lisa Barcelos, Nego do Borel surgiu nas redes sociais como se nada estivesse acontecendo. No Stories do Instagram, por exemplo, o cantor publicou uma série de TikToks em que ele diz ‘a melhor companhia é a ‘minha’ imaginação’. Ele não comentou as supostas declarações de Lisa e nem confirmou ter traído Duda Reis.

O cantor é um dos cotados para o BBB 21.