Nego do Borel e Duda confiram término; relembre as polêmicas do casal

Chegou ao fim o romance de Duda Reis, 19, e Nego do Borel, 28, mais uma vez. O casal havia noivado em maio, mas chegou a confirmação do término nesta quarta-feira (23). Saiba mais sobre o romance polêmico.

Nego do Borel e Duda Reis confirmam término

Entre idas e vindas, Nego do Borel e Duda Reis estavam para se casar, depois do pedido de noivado. Os dois haviam acabado de chegar de uma viagem romântica a Dubai, mas nem os encantos dos Emirados Árabes fez os dois ficarem juntos. Inclusive, foi com uma foto dos dois no lugar paradisíaco, que o cantor anunciou o término:

“A vida é mesmo uma caixinha de surpresas, com caminhos que às vezes não conseguimos entender. Mas a certeza que trago hoje comigo, é de que nosso amor foi real! E nossa história será para mim uma memória que nunca desaparecerá”, começou Nego, em seu Instagram.

Para evitar mais polêmicas, o funkeiro de ‘Me Solta’, desativou os comentários do Instagram.

A atriz também se posicionou e pediu respeito aos seguidores. “Desejo tudo de bom para ele! Não vou fazer disso um circo, então espero que vocês entendam e respeitem esse momento”, afirmou ela, em um post no Instagram.

Idas e vindas do funkeiro e Duda Reis

Para quem não sabe, Duda Reis e Nego do Borel tem uma história de, no mínimo, dois anos juntos.

Em novembro de 2018, eles foram flagrados aos beijos durante o Villa Mix Rio. Mas foi apenas em fevereiro do ano seguinte que o cantor tornou o relacionamento público. Na época, Duda tinha 17 anos e Nego 26.

Usando o Instagram, ele declarou que Duda era seu “fechamento”. Antes disso, a famosa namorava o ator Thomaz Costa. Já Nego, estava solteiro desde o namoro de dois anos com a modelo Julia Schiavi.

Ao final de 2019, o casal terminou o relacionamento, mas a separação não durou muito. Os dois ficaram apenas 4 meses separados e tiveram um retorno recheado de polêmicas.

Qual a polêmica entre Nego do Borel e a família de Duda?

No começo do ano, Nego do Borel e Duda Reis voltaram a namorar, e os “episódios” das polêmicas em torno do relacionamento começaram pouco depois.

Quando ninguém esperava, o pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, usou as redes sociais para detonar o genro indesejado. Desde o começo, ele deixou claro que reprovava o relacionamento. Ao ser acusado de racismo, o médico rebateu.

“Realmente esse cara é um canalha! Quer nos rotular como racistas, mas não comenta o quão bem recebido foi aqui em nossa casa durante muito tempo! Também não diz quais foram os motivos que nos levaram a ter tanto desprezo por ele!”, afirmou.

Além das ofensas, o pai de Duda acusou nego de se vitimizar: “Sempre se utiliza das mesmas táticas para se fazer de vítima: ser negro, ser do Borel, ser cantor de funk e ser uma pessoa de Deus! Adora se fazer de coitado!”.

Além disso, a mãe de Duda, também entrou na história e mostrou sua reprovação. Também acusada de racismo contra Nego, Simone Barreiros se manifestou.

Uma internauta comentou sobre o namoro: “A Duda vai dar um neto negro lindo para a sogra. Nosso sangue fala mais alto. E a sogrinha vai ter que engolir”. Sem deixar barato, Simone rebateu ao dizer que “ama os negros de bom caráter”.

Após as acusações da família de Duda Reis, Nego se defendeu, alegando que não se aproveitava de Duda. Ele chegou a se desviar de acusações de ser agressivo com a artista.

Mãe de Duda Reis publica indiretas após término

Com a informação do término, Simone Barreiros, mãe de Duda, postou algumas frases misteriosas e possíveis indiretas sobre o assunto nesta quarta-feira (23).

Em seus Stories, ela publicou uma imagem com a seguinte frase: “Todo mundo quer lealdade, consistência e alguém que não desista. Mas todo mundo esquece que para conseguir essa pessoa, você tem que ser essa pessoa”, filosofou um dos recados republicados por Simone, que comentou: “E, quando você não é essa pessoa, não adianta fingir de bom moço. Desapega, praga!”, disparou ela.