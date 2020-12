Live de Alok terá laser que poderá ser visto do espaço

Alok promete um show inesquecível para este fim de ano com super estrutura. Além disso, a live do marido de Romana Novais, contará com apresentação 4D de realidade aumentada. Apesar do projeto, o dia do show ainda não está confirmado. Isso porque, o DJ foi diagnosticado com Covid-19.

Como será a super live de Alok?

Além da super estrutura, que será feita em São Paulo, Alok poderá ativar o laser mais potente do mundo. Além disso, o Space Cannon, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, será ativado na performance do DJ, no Brasil.

Mas essa não é a primeira vez que Alok usa de superprodução em suas apresentações. Também receberam os raios luminosos os seguintes lugares: Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis, Goiânia, Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, Salvador e Manaus.

Live de Alok é adiada; Saiba nova data

Após anunciar que a live aconteceria dia 5 de dezembro, ele equipe terão que adiar os planos. “Não larguem de mão agora, preciso muito de vocês. A gente está trabalhando nesse projeto há meses e, com certeza, vai ser uma experiência única”, pediu ele.

Mas o show não será cancelado. Por causa da doença. Alok fará o show dia 19 deste mês.

Como assistir a live de Alok?

Para quem quiser acompanhar a live de Alok, basta ter acesso ao canal do artista, no Youtube. Outra opção também, será de acompanhar pelo Multishow. Antes do adiamento, o horário seria das 21 horas. Desde que começou a quarentena, o famoso tem feito lives em seu canal e em mais plataformas.

Alok fala em sintomas do coronavírus

Durante sua participação no programa Encontro, da Globo, Alok falou sobre os sintomas. “Toda semana eu e minha equipe fazemos testes de Covid. Diferente dos últimos resultados, o meu deu positivo. Eu estou bem, praticamente sem sintomas. Mas preciso ter responsabilidade e me manter isolado.”

Ainda no programa matinal, ele revelou que estava sem sintomas. “Está tudo bem com a Romana, com a Raika, nossa princesa que está vindo. O Ravi [filho de 10 meses do casal] já está com a avó. Agora a gente tem que se cuidar e seguir em frente”, esclareceu ele.