Lucas Lucco e Lorena Carvalho serão pais de um menino! Os futuros papais compartilharam com o público a revelação do sexo do bebê, o primeiro filho do casal. Por meio de suas redes sociais, Lucas e Lorena publicaram fotos e vídeos do momento no qual descobrem a novidade enquanto tomam um banho de líquido azul.

Lucas Lucco e Lorena Carvalho revelam sexo do bebê com balde de água

“Meu parceirinho tá vindo! Que Deus abençoe com muita, muita, muita saúde e que não puxe o nariz do pai. Amém”, escreveu o cantor em seu Instagram, postando uma série de imagens do chá revelação.

Lorena também compartilhou as imagens do chá revelação, que aconteceu no último sábado (3), em Uberlândia, e contou com familiares dos dois famosos.

Um dia após a revelação, Lucas Lucco e Lorena gravaram stories no Instagram agradecendo o carinho que recebem desde o anúncio da gravidez e falaram mais um pouco da felicidade que sentem enquanto esperam a chegada da criança. A influencer até brincou com a possibilidade do bebê ser grande.

“Já pensou se for alto como o Lucas, calçar 43? Eu que lute no parto, né? Quero muito parto normal“, comentou Lorena.

Qual será o nome do filho de Lucas Lucco?

Lucas Lucco e Lorena afirmam que ainda não decidiram o nome do bebê, porém, uma sugestão tem rondado a cabeça do cantor.

“O que vocês acham de Francisco? Eu queria colocar em homenagem a São Francisco”, comentou o artista.

Já a influencer garantiu que eles mudam de opinião “o tempo inteiro” sobre o nome da criança e que, assim que decidirem por dois nomes, farão uma enquete para saber qual deles os fãs gostam mais.

Segunda gravidez

Lucas Lucco e Lorena Carvalho se casaram em agosto e anunciaram em setembro que seriam papais. No ano passado, a influencer engravidou do primeiro filho, porém sofreu um aborto espontâneo na décima semana de gestação. A novidade, que até então era mantida em segredo pelos dois, foi revelada por meio de uma publicação de Lucas.

“Nosso querido filhinho permaneceu conosco durante dez semanas. Ouvimos o coraçãozinho e isso nos encheu de alegria. Mas, pela vontade de Deus, hoje, não ouvimos mais o seus batimentos. É um dia muito triste… mas como eu escrevi, confiamos nos planos do Pai Celestial. E que assim seja”, escreveu.

Harmonização facial de Lucas Lucco

Há poucos dias, Lucas Lucco assumiu que realizou, em julho do ano passado, um procedimento estético para harmonização facil e que não gostou do resultado. Um mês após o tratamento, ele iniciou a “desarmonização“, ou seja, a retirada do ácido hialurônico para voltar a ter seus traços originais.

O cantor tem falado abertamente sobre o seu arrependimento e orientado as pessoas a pensarem seriamente antes de mudarem a aparência, pois pode causar abalo emocional e psicológico.