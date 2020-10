Lucas Lucco se arrepende de harmonização facial; veja antes e o depois

Cantor não gostou do resultado do procedimento estético realizado há mais de um ano.

Não é raro um procedimento estético gerar um resultado diferente do esperado e o paciente ficar insatisfeito. O cantor­­ Lucas Lucco, por exemplo, não tem mais problema em confessar que se arrependeu de realizar uma harmonização facial no ano passado e que está revertendo as mudanças geradas pela aplicação de ácido hialurônico.

Lucas abriu o jogo sobre sua insatisfação com o procedimento, que foi realizado em julho de 2019, durante passagem por Belo Horizonte. A declaração foi feita em entrevista para o programa OtaLab, comandado por Otaviano Costa no UOL.

“Eu não estabeleci um diálogo mais aberto e minucioso com o profissional, o que deixou as coisas mal combinadas, vamos dizer assim, e acabou que eu não gostei do procedimento. Assim que eu acabei e fui para o hotel, me olhei no espelho e não consegui identificar ali meus traços naturais e originais, e eu meio que já naquele momento quis fazer a reversão”, comentou.

O público percebeu algo de diferente na aparência de Lucas durante sua participação na novela A Dona do Pedaço, da TV Globo, no ano passado. Na época, em entrevista para o site Hugo Gloss, o artista chegou a negar que havia feito qualquer alteração e creditou o “inchaço” em seu rosto ao uso de remédios após passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no músculo peitoral.

Hoje, Lucas confessa que negou a harmonização facial porque não estava lidando bem com ela.

“Não foi um erro do profissional, eu só acho que as pessoas têm que levar esse lance mais a sério, esse lance de mexer em sua identidade, isso pode ser perigoso, pode gerar consequências ruins principalmente para o emocional das pessoas. Depois que fazer este procedimento, eu me senti muito afetado com relação à minha autoestima. Minha autoestima ficou bastante abalada e eu percebia isso em coisas como fazer selfie, fazer stories no Instagram, gravar novos trabalhos, enfim, não me sentia à vontade para fazer isso”, disse em conversa com Otaviano Costa.

“Já tem quase um ano que eu iniciei o processo de reversão. Isso depende de quanto produto foi colocado – no meu caso foi muito, ficou meio que exagerada a quantidade de produto (ácido hialurônico) que foi colocada – e já iniciei logo o processo de reversão. Vou para a minha quinta sessão e a Dra Cintia (Cunha, dermatologista), que está me acompanhando neste processo, disse que faltam algumas coisas que ainda dá para sentir, que ainda estão aqui mas que nesta última sessão a gente vai eliminar de uma vez por todas, graças a Deus”, comentou Lucas durante o papo com Otaviano.

Em stories postados em seu Instagram em setembro, Lucas, acompanhado de Cintia, falou um pouco mais sobre o processo para ter de volta seus traços originais. A médica explicou que o procedimento feito no cantor é a aplicação de hialuronidase, uma enzima que dissolve o ácido hialurônico. Parece algo simples e rápido, mas ela garante que não é: requer paciência e técnica para que o resultado seja o mais satisfatório. E, pelo visto, Lucas está bem satisfeito com as mudanças até agora. Ele comentou que deve faltar apenas uma sessão para que ele retire todo o produto e volte a ficar em paz com sua imagem.