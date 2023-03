Conhecida pelo papel de Ritinha em Avenida Brasil, a atriz Mel Maia namora Mc Daniel desde 2022, mas os dois só oficializaram o relacionamento publicamente no início de 2023. A carioca e o paulista já eram vistos juntos e trocavam mensagens carinhosas nas redes sociais desde o início do segundo semestre do ano passado, mas esconderam a relação por um tempo. Mas afinal, quem é o cantor que fisgou o coração da atriz?

A atriz Mel Maia, 18, e Mc Daniel, 24, anunciaram o relacionamento em 2 de janeiro de 2023 através de uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, os dois publicaram fotos abraçados durante uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, e um conjunto de alianças. "O inamorável está namorando", escreveu o cantor.

Em dezembro de 2022, eles já haviam falado abertamente sobre o relacionamento em uma live. "Já era, todo mundo sabe que te amo. A gente está junto há vários meses, já, pensando em um montão de coisas", disse o namorado de Mel Maia. No ano passado, os dois já trocavam fotos e declarações nas redes sociais.

Mc Daniel, também conhecido como Falcão, é um cantor de funk e considerado uma das revelações do gênero em 2022. Entre suas músicas de maior sucesso, estão 'Revoada' e 'Balmain', que juntas somam mais de 71 milhões de views. Ele também é um dos cantores do hit viral 'Tubarão Te Amo'.

O jovem começou a carreira para superar a depressão que teve após a morte de uma pessoa próxima de sua família, vendo no funk a oportunidade de mudar de vida e enfrentar as dificuldades que estava passando.

O cantor soma mais de 10 milhões de seguidores em sua página no Instagram, onde posta várias declarações apaixonadas para Mel Maia. O casal, inclusive, virou assunto nas redes sociais pela quantidade de trocas de palavras carinhosas e afetos em público.

Em fevereiro deste ano, Mc Daniel publicou um vídeo comemorando 5 meses de relacionamento com Mel com um compilado de imagens dos dois juntos."Conexões físicas acontecem, conexões mentais são raras. Feliz 5 meses, te vivo", escreveu.

Eles também viralizaram por um vídeo no qual Mc Daniel disse que Mel era a quarta mulher mais linda do mundo, atrás de algumas mulheres especiais de sua vida como sua mãe e avó. A fala do cantor dividiu opiniões na web, o que fez com que a atriz se pronunciasse. "Não me broxa ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta né? E ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito", escreveu em suas redes sociais.

Mel Maia novelas

Mel cresceu em meio aos holofotes. A atriz começou a carreira com oito anos de idade ao interpretar Rita na primeira fase de Avenida Brasil, papel pelo qual é lembrada até hoje.

Após o sucesso na novela de João Emanuel Carneiro, Mel foi uma das protagonistas de Joia Rara (2013). Ela interpretou Pérola, uma garotinha que é a reencarnação de Ananda (Nelson Xavier), um líder espiritual budista e tinha a missão de ensinar as pessoas a amar incondicionalmente.

A carioca seguiu trabalhando na Globo, atuando em novelas da emissora como Além do Tempo (2015), Liberdade, Liberdade (2016), Deus Salve o Rei (2018) e A Dona do Pedaço (2019). Após o papel na trama das nove, Mel deixou de trabalhar exclusivamente na Globo e assinou com a Netflix.

O primeiro trabalho de Mel Maia com a plataforma de streaming estreia neste ano. A atriz está no seriado Sem Filtro ao lado de demara, Thamirys Borsan, Luisa Perissé, Pedro Ottoni, Flavia Reis e Orã Figueiredo. Atualmente, ela voltou à Globo para interpretar Guiga em Vai na Fé, novela das 19h.

