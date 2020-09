Luísa Sonza e Vitão assumem namoro; saiba como começou o romance

Apesar dos boatos de que estavam juntos desde que lançaram o clipe da música Flores, casal negava o romance. Whindersson Nunes, ex-marido de Luísa Sonza, brincou com a situação: “O pai ta on desde maio”.

Luísa Sonza e Vitão assumiram o namoro após meses de especulações sobre o relacionamento na quinta-feira (10) e movimentaram a web. Os cantores fizeram posts simultâneos nas redes sociais e publicaram diversas fotos juntos, em diferentes momentos, sempre em clima de romance. Nas legendas, eles não escreveram nada, mas ficou claro para os fãs do – agora oficialmente – casal. Vem ver como tudo começou.

Luísa Sonza e Vitão juntos

No dia 29 de abril, Luísa Sonza e Whindersson Nunes, que era casados desde fevereiro de 2018, anunciaram a separação no Instagram. Não demorou muito para que os rumores de um relacionamento com Vitão começassem a circular na web.

Em 2019, Luísa Sonza e Vitão trabalharam juntos na música Bomba Relógio. No dia 12 de junho deste ano, Dia dos Namorados, eles lançaram juntos a música e o clipe Flores, que esbanja sensualidade e química entre o casal. Nesta época, as notícias em torno de um relacionamento já estavam a todo vapor. Em entrevista à revista Vogue, Luísa Sonza negou os boatos e disse que ela e Vitão eram apenas grandes amigos.

Reação da web

Logo que o namoro veio a público, os nomes de Luísa Sonza, Vitão e de Whindersson Nunes dominaram os assuntos mais comentados do Twitter. Apesar das evidências, muitos internautas ficaram surpresos com o romance.

A repercussão foi tão grande que surgiu até um suposto comentário de Vitão em uma foto de agosto de 2019 de Luísa Sonza e Whindersson Nunes no Instagram começou a circular na webteria escrito “meu casal” no post, o que causou revolta de alguns fãs de Whindersson, chamando o cantor de “falso” e “talarico” (gíria para quem fica com a namorada do amigo).

O perfil Choquei postou um print do suposto comentário no Instagram e Luísa Sonza fez questão de afirmar que não passava de uma montagem. “Vocês sabem que esse print é fake, né?”, escreveu ela. Apesar da cantora se pronunciar sobre o assunto, o perfil insistiu que era verdade: “Amiga, me desculpa, mas não é não. Até dias atrás o comentário estava lá e eu vi com os meus próprios olhos. O Vitão deve ter apagado”.

O post de Whindersson, em que Vitão teria feito o tal comentário, não aparece mais na página no Instagram do humorista. Após o fim do casamento com Luísa Sonza, anunciado em abril, ele arquivou as fotos que tinha compartilhado com ela em sua rede social. No Twitter, porém, a publicação permanece — ela foi feita no dia 1 de agosto de 2019 –, mas sem nenhum comentário de Vitão.

O pai tá on desde maio — Whindersson Nunes (@whindersson) September 10, 2020

Whindersson Nunes faz post enigmático

Logo após Luísa Sonza e Vitão assumirem o namoro, Whindersson Nunes postou uma mensagem no Twitter enigmática. O comediante não falou diretamente sobre o caso, mas publicou tweets que muitos fãs acreditam ser uma indireta sobre a repercussão da novidade.

O primeiro post compartilhado foi um meme do personagem Pernalonga, que aparece com o semblante de tristeza. “Será que tem sofrência no álbum do Matuê?”, questionou na próxima publicação.

“Adoro vocês tremendo aí para ver o que eu vou postar”, brincou Whindersson sobre a situação. “O pai está on desde maio”, escreveu o humorista em seguida. Ele também recebeu o apoio de Marília Mendonça entre as respostas de seus tweets. “Sofrência no álbum dele não sei, mas no meu… Precisando, estamos aí”, afirmou a cantora.

Minutos depois, Whindersson publicou uma foto em que aparece pensativo e compartilhou uma piada antiga. “Se eu fosse o Vitão, eu arrumaria um amigo que se chamasse Luiz e abriria uma marca chamada Luiz&Vitão (risos)”.