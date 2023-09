Luísa Sonza faz nova versão de Chico sem o nome do ex

O Brasil cantou a música Chico de Luísa Sonza, canção que a cantora fez em homenagem seu ex-namorado, Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas. Com o fim da relação após uma traição, anunciada no dia 20 de setembro na Ana Maria Braga a artista alterou a letra em show realizado em Porto Alegre na sexta, 29.

Veja como ficou a música Chico de Luísa Sonza

A música mais ouvida do Brasil no Spotify no início de setembro, escrita em homenagem, agora tem uma versão que mudou de "Chico, se tu me quiseres" para "Se acaso me quiseres" - assim como cantou Gal Costa na canção "Folhetim".

No realizado em POA, a cantora esclareceu que o nome da canção era uma homenagem, mas não ao ex. "Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é pro Chico Buarque e pra mim."

Letra de Chico de Luísa Sonza

Folia pra mim me arriscar no amor

Apostar na incerteza, pular de onde for

De novo, meu amor

Diziam pra mim que essa moda passou

Que monogamia é papo de doido

Mas pra mim é uma honra

Ser uma cafona pra esse povo

Me pinto pra disfarçar

Rebusco palavras pra te encantar

Reinvento uma moda, faço Bossa Nova

Meu futuro, no Rio será

Se acaso me quiseres

Sou dessas mulheres de se apaixonar

Pode fazer a sua fumaça

O Bar da Cachaça vai ser nosso lar

E, Chico, se tu me quiseres

Debato política, tomo o teu partido

E se for pra repartir o amor

Que reparta comigo

Chico, se tu me quiseres

Sou dessas mulheres de se apaixonar

Pode fazer sua fumaça

O Bar da Cachaça vai ser nosso lar

Pois Chico, se tu me quiseres

Debato política, tomo o teu partido

E se for pra repartir o amor

Que reparta comigo, comigo

