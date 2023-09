Chico Moedas é rico? De onde vem a fortuna do ex de Luísa Sonza

Chico Moedas, 27, é o assunto do momento após o término do namoro relâmpago com a cantora Luísa Sonza, 25. O influenciador digital, antes mais conhecido por ser comentarista das lives de Casimiro, já era rico antes de engatar um relacionamento com a artista.

Como Chico Moedas ficou rico?

Chico recebeu esse apelido justamente por ser um investidor de criptomoedas com o dinheiro que recebeu do pai. O ex-namorado de Luísa Sonza afirmou em entrevista ao "PodDelas" que começou investindo R$ 10 mil do patriarca e ganhou R$ 5 mil em apenas 15 dias.

O rapaz teve um emprego formal, mas ganharia apenas R$ 1.300 por mês. Chico afirmou que não queria trabalhar, mas sabia que, para isso, teria que fazer dinheiro de outra forma.

O jovem cursou faculdades de Administração e Cinema, mas não terminou nenhuma. Chico relatou que recebeu o aval do pai para investir o dinheiro em bitcoins depois de muita insistência. "Não faço nada, sou um desastre acadêmico. Tentei algumas faculdades, mas não deu certo. Houve um trabalho de convencimento [em investir em criptomoedas]. Investi o dinheiro inteiro. Meu pai era mais radical que eu e não gostava de investir", revelou.

No entanto, Chico não recomenda que outras pessoas façam o mesmo. O influenciador digital afirmou que todas as pessoas que ele ensinou a investir perderam dinheiro.

Já a fama veio por ser amigo de Casimiro, um dos streamers mais famosos do país. O rapaz começou a participar de alguns vídeos ao lado de Cazé e ganhou seus próprios fãs e seguidores no Instagram - hoje, ele soma mais de 600 mil pessoas que o acompanham.

O ex de Luísa Sonza estava solteiro há três anos, desde que terminou um namoro de quase uma década. Em maio deste ano, o rapaz participou do podcast "Match", com Valentina Bandeira, quando um trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e chamou a atenção da cantora, que deu o primeiro passo para o início da relação dos dois.

Por que Chico e Luísa Sonza terminaram?

O namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas chegou ao fim após uma traição por parte do rapaz, conforme revelado pela cantora em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira, 20.

A loira leu um texto ao vivo contando que o namorado a traiu com outra mulher no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. A revelação deixou a apresentadora Ana Maria Braga emocionada, e ela chorou junto com a artista durante o café da manhã.

"Hoje, eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse", leu.

Chico Moedas e Luísa Sonza assumiram o namoro publicamente em julho deste ano. A relação foi exposta por conta da música "Chico", presente no álbum "Escândalo Íntimo", lançado pela cantora no mês passado. A faixa viralizou na web e atingiu o topo do ranking da lista das mais tocadas no Brasil na plataforma de streaming Spotify.

Desde então, os dois compareceram juntos a diversos programas de televisão onde Luísa cantou a faixa em homenagem ao amado. O rapaz também acompanhou a loira durante o show do festival The Town, e imagens dele reagindo à apresentação viralizaram.

