Cena de Luísa Sonza e Chico no Altas Horas já incomodou fãs

O término de Luísa Sonza e Chico Veiga - mais conhecido como Chico Moedas ou Chico Coin - se tornou público depois que a cantora leu uma carta aberta em rede nacional. Muita gente foi pega de surpresa pelas revelações da loira, que se mostrava muito apaixonada e dedicou uma música de seu novo álbum ao rapaz, que inclusive levava o nome dele. Com a promoção da canção Chico em shows e apresentações, uma das que mais chamou a atenção do público foi a aparição do casal no Altas Horas, no começo do mês de setembro.

Por conta de gravações de pessoas que estavam no local, as reações de Chico e Luísa Sonza durante a apresentação viralizaram e se tornaram assunto na web antes mesmo do programa ir ao ar. O casal anunciou oficialmente o romance em julho e desde então dividiram palcos, entrevistas, fotos e vídeos na mídia.

Luísa Sonza e Chico no Altas Horas

Depois que a música Chico foi lançada, dois grandes momentos marcaram os fãs de Luísa Sonza, a primeira vez que ela cantou a faixa ao vivo, no The Town, no dia 3 de setembro, e no programa do Altas Horas que foi ao ar pouco depois, no dia 9. Em ambas, Chico Moedas esteve presente para prestigiar a namorada e é claro que o público não deixou de notar as reações do amado da cantora.

O que chamou a atenção de muita gente foi a forma que Chico se portou durante a cantoria da agora a ex-namorada. Ele estava sentado enquanto a maior parte do público se encontrava de pé, mas por ser um dos convidados da atração, não se levantar condizia com a ação dos demais artistas presentes. No entanto, o que incomodou mesmo parte da web foi a pouco expressividade do rapaz.

Por ser o homenageado da canção, alguns fãs esperavam que ele estivesse mais emocionado, mas parecia um pouco distante disso. Há quem pensasse que o rapaz, até então pouco presente na mídia, não gostasse da exposição, mas outros já imaginavam que ele não estava tão envolvido na relação quanto a gaúcha.

Por conta disso, muita gente relembrou dessa apresentação quando o término do casal foi anunciado oficialmente por Luísa Sonza. "Algumas reações do Chico no dia que Luísa cantou pra ele no Altas Horas! A linguagem corporal não falha", comentou uma usuário do Twitter. "Quem assistiu Luísa Sonza e Chico Moedas no Altas Horas não se surpreendeu com esse término", avaliou outra.

"Agora a gente entende a cara do Chico no Altas Horas", foi comentado. "Eu notei que esse Chico não valia nada nas reações dele enquanto ela cantava no Altas Horas", também foi avaliado.

A canção Chico viralizou na web a ponto de ganhar até paródias, ela se tornou hit no país e ficou entre as mais ouvidas de Luísa Sonza nas plataformas de música. Com menos de um mês de lançamento, a canção já tem mais de 27 milhões de reproduções no Spotify e é uma das mais escutadas do álbum Escândalo Íntimo. No Youtube o sucesso também foi grande e somando a versão oficial apenas em áudio e também o videoclipe da canção já são mais de 12 milhões de visualizações.

A parte que mais se destaca na letra é o refrão, em que a Luísa Sonza canta: "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar". O trecho até virou piada na web após o término da dupla.

Chico traiu Luísa Sonza?

Luísa Sonza disse durante participação do programa de Ana Maria Braga, o Mais Você, que foi traída pelo namorado. Segundo uma carta aberta lida pela loira no programa, ela acusou o rapaz de ficar com outra pessoa em "um banheiro sujo de bar".

Nas alegações que fez contra o ex, Luísa Sonza não revelou o nome da mulher com quem o rapaz teria supostamente a traído. Nas redes sociais, rumores sobre o comportamento do jovem já tomavam forma há cerca de uma semana, quando um vídeo dele bebendo em uma festa ao lado de amigos e brindando com uma garota foram parar na web.

Chico Moedas não falou abertamente sobre o assunto e seu perfil no Instagram não está mais ativo. Amigo próximo do famoso, o streamer Casimiro comentou em live do dia 20, quarta-feira, sobre o assunto e disse que o investidor não desativou a rede social, mas que por conta de muitas denúncias, a conta caiu.

