Mãe de Gêmeos: quem são os filhos da Mariah Carey?

Rainha do clima natalino, Mariah Carey é sempre destaque nas festas de final de ano. Além disso, o que chama também do púbico é a família famosa. Quantos filhos tem a Mariah Carey? Cantora norte-americana de 54 anos é mãe de dois pré-adolescentes gêmeos.

Moroccan - Filhos de Mariah Carey 2023

Moroccan nasceu em abril de 2011 e hoje tem 12 anos de idade. Fruto do casamento dela com Nick Cannon, na época do nascimento do menino, Mariah Carey fez suspense sobre o nome da criança, atiçou os fãs e revelou que os nomes dos gêmeos começariam com a letra M.

Depois da brincadeira, ela revelou em comunicado oficial em seu site como escolheu chamá-lo de Moroccan. A inspiração veio do último andar do apartamento em que vivia com o cantor Nick Cannon, local em que ele a pediu em casamento e tinha decoração marroquina.

Moroccan ainda é jovem e por isso não ingressou na carreira de artista. Mas segundo a mãe contou ao E!News em 2022, o garoto tem talento para a música. Ela chamou o herdeiro de "gênio técnico" e disse que ele e a irmã cantam muito bem.

Embora o garoto não tenha redes sociais próprias, ele aparece bastante em publicações na conta oficial da mãe no Instagram. Recentemente, ele esteve ao lado da irmã e um vídeo em que Mariah Carey aparece "descongelando" durante o Halloween e trazendo o espírito de natal com seu hit All I Want For Christmas Is You.

Monroe

Monroe é gêmea de Moroccan, sendo assim também nasceu em abril de 2011 e está atualmente com 12 anos de idade. O nome da garota também foi motivo de suspense para Mariah Carey na época em que deu a luz. Quando revelou o que escolheu ao lado de Nick, ela contou que a ideia foi em homenagem a atriz Marilyn Monroe, inspiração para a cantora. Quando vai se referir aos filhos em entrevistas, Mariah às vezes usa apelidos, Moroccan ela chama de Rocky e Monroe de Roe.

Monroe também não tem redes sociais, mas também aparece na conta da mãe no Instagram. Em abril, Mariah comemorou nas redes o aniversário dos filhos e escreveu: "feliz aniversário para minhas pessoas favoritas do planeta! Agradeço a Deus por você todos os dias! "Nosso amor é sobrenatural". Meus queridos, vocês SEMPRE serão meus bebês".

Agora em novembro de 2023, a menina também participou do vídeo especial que Mariah Carey gravou para comemorar a chegada do fim de ano e o clima natalino, ao lado do irmão gêmeo.

Moroccan e Monroe são os únicos filhos de Mariah Carey. Em 2008, alguns anos antes dos gêmeos nasceram, ela chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo. Depois da dupla vir ao mundo, ela não ganhou outros herdeiros. Diferente dela, seu ex-marido Nick Cannon tem outros vários filhos: Monroe, Moroccan, Golden Sagon, Powerful Queen, Rise Messiah, Legendary Cannon, Zen, Onix, Zion, Zillion e Halo.

Quem é o atual marido de Mariah Carey?

Mariah Carey é atualmente noiva do empresário, dançarino e coreógrafo Bryan Tanaka, de 40 anos. Eles estão juntos desde 2016, época em que ela terminou o noivado com o empresário australiano James Packer.

Antes disso, Mariah Carey foi casada com o cantor Nick Cannon, pai de seus dois e únicos filhos, entre 2008 e 2014. Eles começaram a se relacionar em 2008 e subiram rapidamente ao altar. Eles se separaram quando Moroccan e Monroe estavam com três anos de idade.

Antes do casamento com Nick Cannon, Mariah Carey já havia sido casada com o empresário Tommy Mottola, presidente da CEO da Sony Music Entertainment, que tinha Mariah como uma das cantoras do time de artistas contratados. O relacionamento durou entre 1993 e 1998 e não rendeu filhos.

Depois do casamento com Mottola, ela se relacionou com o cantor Luis Miguel, com quem terminou no começo dos anos 2000. Eles não chegaram a se casar.

