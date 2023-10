Mãe de cinco: quem são os filhos Madonna?

Um dos nomes mais importantes do mundo da música, a cantora Madonna tem uma grande família. O império da loira conta com 6 herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos. Entre os filhos de Madonna estão biológicos e alguns adotados.

Lourdes é a mais velha entre os filhos de Madonna

Lourdes Maria é a filha mais velha de Madonna. Ela tem 27 anos de idade e é fruto do casamento da cantora norte-americana com o ator e dançarino cubano Carlos Leon entre 1995 e 1997. A jovem seguiu os passos da mãe e ingressou na vida de cantora. Lourdes usa o nome artístico Lolahol e além de soltar a voz, ainda é dançarina e modelo.

A estreia da moça no mundo da música foi com a canção Lock&Key, que lançou em agosto de 2022, e depois com o EP Go, alguns meses depois. A produção trazia o single Cuntradiction, que ganhou videoclipe. O lançamento mais recente da jovem é Spelling, em que a moça faz referência a mãe no videoclipe da música. No Instagram, a jovem revelou que parte da gravação foi uma homenagem ao clipe de Frozen de Madonna, de 1998.

Rocco é um dos filhos de Madonna

Rocco Ritchie é o segundo filho de Madonna, ele tem 23 anos de idade. Fruto do relacionamento da cantora com o diretor e roteirista Guy Ritchie, ele nasceu em agosto de 2000, o primeiro ano do casamento dos pais, que ficaram juntos até 2008.

O rapaz também foi para a vida de artista, mas uma diferente da irmã, do pai ou da mãe, o jovem é pintor. Ele usa o pseudônimo Maison Rhed para publicar seus trabalhos, que são vários. Além da conta pessoal no Instagram, ele tem um perfil apenas para mostrar seus projetos artísticos, em que soma mais de 30 mil fãs.

David Banda

David Banda, de 18 anos, é mais um dos filhos de Madonna. Ele foi o primeiro a ser adotado entre os herdeiros da famosa. Natural de Malawi, país da região sudeste do continente africano, o rapaz foi adotado quando ainda era um bebê, em 2006, durante o casamento da loira com o diretor Guy Ritchie.

Morando com a mãe nos Estados Unidos desde sua adoção, em 2017, David se mudou para Portugal para jogar futebol. Ele chegou a ser do time de base do Benfica durante três temporadas e ao retornar para os Estados Unidos ele foi parar na academia do Juventus. Além do talento para o esporte, o rapaz já mostrou na internet que é bom dançarino e chamou atenção por ser antenado em moda em algumas aparições públicas ao lado da mãe.

Mercy James

Mercy James, de 17 anos de idade, também foi adotada por Madonna. A jovem é natural do mesmo país que David Banda, Malawi, e se tornou parte da família de Madonna em 2009, ano em que a cantora já estava separada do diretor Guy Ritchie.

A garota não deu início a nenhuma carreira artística até o momento, como a irmã mais velha Lourdes, mas já mostrou que tem talento para a música. A jovem toca piano e já havia aparecido em alguns vídeos na internet na frente do instrumento e na atual turnê da mãe, subiu ao palco para tocar a faixa Bad Girl com a cantora.

Stella e Estere

As gêmeas Estere e Stella, de 11 anos de idade, são as filhas mais novas de Madonna, elas também foram adotadas pela cantora norte-americana. As meninas chegaram na família da loira em 2017, e também são de Malawi, no continente africano, como os irmãos David e Mercy.

As garotas ainda não trabalham no meio artístico como a mãe e alguns dos irmãos e ainda não contam com redes sociais próprias, mas aparecem bastante nos perfis públicos da mãe, que posta foto com as meninas, vídeos e declarações de amor para todos os filhos.

