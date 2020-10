Maiara e Fernando reatam pela 6ª vez; relembre o relacionamento

Após três meses separados, Maiara e Fernando Zor reataram o namoro mais uma vez. A informação foi confirmada pelo próprio casal neste domingo (11), com direito a foto juntinhos no Instagram. Na legenda, o cantor de 36 anos se declara: “Eu deixo você ir, só pra te ver voltando @maiara 😘”.

A cantora, de 32 anos, respondeu ao amado: “Te amo! Você é o homem da minha vida! ❤️🥰🙏🏻”. A declaração é um trecho da música “Maneira errada”, da dupla Jorge e Mateus.

Maiara e Fernando reatam pela 6ª vez

Maiara e Fernando haviam rompido em julho após uma crise na relação. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, o namoro teria chegado ao fim depois que o sertanejo curtiu uma foto de uma amiga do casal usando biquíni no Instagram.

Á época, Maiara confirmou o rompimento com Fernando Zor. Já o sertanejo – que canta com Sorocaba – explicou que o fim foi causado por constantes brigas. “A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá”, disse.

Contudo, os dois resolveram dar mais uma chance a relação que começou em março de 2019, embora rumores dessem conta que estavam se relacionando desde janeiro. De lá para cá, já terminaram ao menos 6 vezes.

https://www.instagram.com/p/CGNpZAMHY_w/?utm_source=ig_embed