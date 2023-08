Mais velha? Emily Garcia revela idade

A influenciadora digital Emily Garcia é muito mais nova do que alguns de seus seguidores acham. Recentemente, a famosa falou sobre sua idade em um dos seus stories e deixou os internautas chocados, que acreditavam que a modelo era mais velha. Afinal, quantos anos ela tem?

Quantos anos tem Emily Garcia?

Nascida em 11 de março de 2001, a modelo tem apenas 22 anos de idade, e é do signo de Peixes. Muitas pessoas apontam nos comentários das publicações da influenciadora no Instagram que ela aparenta ser mais madura do que realmente é - a própria famosa brincou com a situação.

Em agosto, Emily publicou alguns stories dizendo que mudanças estavam por vir e que ela nunca teve medo de fazer o que tem vontade. "Não é atoa que a gata tem 22 anos e parece que já viveu uns 40", escreveu.

Nos comentários das páginas de fofoca que repercutiram o post, internautas seguiram falando da idade da famosa. "Tô chocada que ela tem 22 anos… 22 com aparência de 30 e maturidade de 10", escreveu uma internauta. "Nem parece que tem 22, achei que já estava nos 30", publicou outra.

Emily Garcia é seguida por mais de 14 milhões de pessoas em sua página no Instagram. Começou a trilhar carreira como modelo ainda na infância, quando venceu concursos de beleza. Sua trajetória na web começou em 2018, quando Emily começou seu primeiro canal no YouTube. No entanto, ela encerrou as atividades em 2020, quando já tinha mais de 1,5 milhões de inscritos, e passou a se dedicar mais ao Instagram.

Um junho deste ano, a influenciadora virou notícia ao invadir a casa de seu ex-marido, Babal Guimarães, com um martelo. O motivo da invasão, segundo ela mesma, foi uma festa promovida pelo cunhado de Carlinhos Maia que teria reunido "urubus e sanguessugas" no imóvel que ela construiu para sua família.

Outra confusão ocorreu quando a Justiça determinou que o influenciador devolvesse pertences da modelo e do filho, que estavam na casa dele. Babal, no entanto, colocou tudo em sacos de lixo na rua, o que gerou revolta na ex.

Emily é mãe de Miguel, 2, fruto do relacionamento com Babal. O casal se separou em janeiro deste ano após a influenciadora acusar o marido de agressão.

Anteriormente, ela também teve um breve relacionamento com o influenciador Rezende, 27. O rapaz também já namorou Virgínia e Gkay.

Influenciadora vai para A Fazenda 15?

Após a polêmica envolvendo Babal, surgiram rumores de que Emily teria sido convidada pra participar de A Fazenda 15. Segundo informações do jornal O Dia, a famosa teria recusado pois estaria mirando entrar no Big Brother Brasil.

A influenciadora também já teria sido convidada outra vez para o reality da Record, mas prefere aguardar uma oportunidade de fazer parte do confinamento da Globo. O primeiro convite teria sido feito um pouco depois da famosa engravidar, o que também inviabilizaria a participação.

No entanto, a mensagem enigmática publicada pela famosa em suas redes sociais levantou suspeitas de que ela pudesse fazer parte do elenco do programa neste ano. “A partir do mês que vem, algumas mudanças acontecerão. Provavelmente na semana que vem eu já fale", disse. Outros internautas acreditam que Emily irá abrir uma conta no OnlyFans, site para venda de conteúdo adulto.