Ingrid Conte: idade da atriz que é a narradora de Reis

A atriz Ingrid Conte, de 38 anos, é um destaque na novela Reis desde que o folhetim estreou em março de 2022. Ela ganhou dois papéis na produção da Record TV, chamando atenção principalmente como a narradora da história, que tinha um passado misterioso.

Quem é Ingrid Conte na novela Reis?

A atriz Ingrid Conte teve duas personagens na novela Reis. Ela interpretou Áshima, esposa do escriba amonita Milconias (Rafael Oliveira) e irmã de Zeleque (Felipe Silcler), na temporada O Pecado, a sétima da atração. No entanto, seu grande destaque é como a famosa narradora.

Esta personagem está desde o começo de Reis e é responsável por contar as histórias narradas no folhetim para o filho (Henrique Camargo), e consequentemente também ao público. Durante várias temporadas, os fãs do folhetim bíblico se perguntaram quem seria esta mulher misteriosa e seu filho, mas finalmente em julho essas respostas vieram. Com a chegada da oitava fase do projeto, intitulada A Consequência, foi revelado na produção que ela se chama Naamá e é esposa de Salomão (Guilherme Dellorto), filho de Davi que será o sucessor do trono no futuro da trama.

Agora que a trajetória de Salomão está sendo abordada na novela Reis, a narradora deixou de apenas contar a história e aparece em cena. Salomão e Naamá se conheceram e deram início a um clima de romance que tem deixado o público de coração quentinho.

Para quem se pergunta se Naamá existiu mesmo na Bíblia, a resposta é sim. Ela é citada no livro de primeira Reis e segunda Crônicas, no Antigo Testamento, como uma amonita que foi mãe de Roboão, filho de Salomão. Porém, não há outras informações sobre sua história, como quando e onde morreu.

Confira - Saiba como Davi vai morrer

Ingrid Conte é casada?

A atriz Ingrid Conte ainda não é casada, mas está de coração tomado. Ela namora com o ator, dramaturgo, poeta e roteirista Herton Gustavo Gratto, de 40 anos. Eles já trabalharam lado a lado na série bíblica Bem-Aventurados, de 2019, que retratou passagens da vida de Jesus Cristo e foi produzido pela Fundação Cultural Cesgranrio. Na trama, Herton fez uma pequena participação como um homem que não chegou a ganhar nome em cena, já Ingrid ganhou um papel maior e interpretou a conhecida Maria Madalena, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus nas escrituras.

O namorado de Ingrid Conte é formado pela Célia Helena Centro de Artes e Educação, tem histórico no teatro, no cinema e na televisão. Seus trabalhos mais recentes foram em Vai que Cola (2018) e A Vila (2019 - 2020), em que fez parte do time de roteiristas, além de ter atuado na O rei da TV (2022) e na novela Além da Ilusão (2022).

Leia também - Novela Reis: como Bate-Seba morreu na Bíblia?