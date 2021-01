Maju Coutinho é uma das jornalistas mais carismáticas e marcantes da TV. Aliás, a âncora do Jornal Hoje esbanja profissionalismo e elegância. Além disso, ela atrai a atenção dos telespectadores ao utilizar peças com cores fortes, que podem ser utilizadas em diversas ocasiões do dia a dia.

Ao apresentar o jornal hoje, Maju Coutinho enche os nossos olhos com looks modernos, versáteis e confortáveis. Já que uma das tendências da temporada é justamente o conforto e leveza, é um estilo que não podemos ignorar.

A tendência que não sai do guarda-roupa de Maju Coutinho é denominada Color Block. Desse modo, ela é caracterizada por misturar cores vibrantes e chamativas em uma mesma composição. Ou seja, sabe aquilo que nós ouvimos a vida inteira de que não deveríamos misturar rosa com vermelho? Então, o Color Block nos ensina que podemos (e devemos) misturar essas cores sim, e que fica lindo.

Assim, a tendência surgiu lá nos anos 60 e final dos anos 80, mas nos últimos anos ela voltou com tudo. Inclusive, foi carro chefe em diversos desfiles de moda nos últimos anos. Quer saber como incorporar a tendência utilizada por Maju Coutinho em seus looks? Segue que a gente te conta:

Cores vibrantes

Maju Coutinho ama cores vibrantes e isso é perceptível pelas suas encolhas ao montar o look. Você pode fazer a opção que desejar, pode usar cores análogas (mesma tonalidade ) ou então cores complementares (opostas). Cores fortes são perfeitas para o verão, e vão dar um toque original ao seu look. Não precisa ter medo de usar, aproveite a estação!

Jovial e elegante como Maju Coutinho

Cores fortes nos remetem a modernidade e jovialidade. Mas, também esbanjam elegância e são ideais para quem quer apresentar um look mais jovem sem tirar o caráter profissional dele. Quer ser moderna no ambiente de trabalho? Aposte nessa tendência.

Opostos complementares

Você conhece o círculo cromático? Nada mais é do que uma roda de cores que vai te ajudar a compor o look. Misturas como laranja e azul, ou verde e lilás, são exemplos de opostos complementares. Preste bem atenção nos looks da Maju, com certeza vai encontrar uma composição com tons complementares.

Cores discretas também podem ser usadas

Mas, se você não quer entrar logo de cabeça na tendência, calma, que também é possível aderir cores mais neutras. Uma ideia legal é você utilizar apenas uma peça vibrante. Por exemplo, uma calça com tonalidade forte e uma blusa branca.