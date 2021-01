Maju Coutinho no Fantástico? Saiba tudo sobre a mudança da Globo

A Globo começou 2021 com inúmeras mudanças. Após atualizar os valores dos intervalos comerciais do Jornal Nacional, a emissora se prepara para mexer em seu jornalismo. Dessa vez, Maju Coutinho, que atualmente apresenta o Jornal Hoje, vai deixar o telejornal para assumir o comando do Fantástico aos domingos. Segundo o site Notícias da TV, a mudança deve acontecer no pós-pandemia, no segundo semestre do ano, e não para por aí.

Maju no Fantástico?

Com a chegada de Maju no Fantástico, a Globo vai tirar Poliana Abritta do comando da revista eletrônica e a colocará no posto de correspondente internacional. Ainda não se sabe em que país a ruiva vai desembarcar, mas a emissora ofereceu uma série de regalias para ela, o que inclui diversos benefícios extras.

A novidade não é nova na carreira de Abritta, já que a mesma chegou a ser correspondente em Nova York por três meses em 2014, quando foi chamada às pressas ao Brasil para apresentar o Fantástico. À época, a Globo promoveu uma dança das cadeiras e colocou Renata Vasconcellos para ser âncora do Jornal Nacional ao lado de William Bonner.

A decisão da emissora em colocar Maju no Fantástico, segundo a publicação, é que ao cobrir as férias de Poliana a jornalista conseguiu consolidar uma nova e boa audiência,

Como fica o Jornal Hoje?

Com Maju no Fantástico, a Globo decidiu tirar César Tralli do jornalismo local SPTV para que ele ocupe a vaga que vai ficar em aberto. A emissora avaliou que com Tralli no comando do Jornal Hoje durante as férias de Maju, o telejornal voltou a registrar bons números de audiência e consolidou a liderança, afastando a ameaça do Hora da Venenosa, quadro de fofocas do Balanço Geral SP da RecordTV.

A ida de Poliana Britta para outro país vai fazer com que a jornalista apareça em vários telejornais da casa ao longo da semana. As mudanças serão promovidas por Ricardo Villela, novo Diretor de Jornalismo da Globo.