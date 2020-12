Mansão de Xuxa no Rio está à venda por R$ 45 milhões

A mansão de Xuxa “encalhou” no Brasil. A apresentadora tenta vender o imóvel milionário desde 2018, mas ainda não teve um comprador. Agora, a casa localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, está sendo anunciada em sites internacionais por US$ 8,7 milhões, algo em torno de R$ 45 milhões.

Mansão da ‘Rainha dos Baixinhos’

Ao total a mansão tem um espaço de 2.626 m², piscinas, sala de estar, cinco quartos, cinema, varanda e escritório, quadras de vôlei e basquete. Além disso, ela conta com sala de jantar, sala de TV, cozinha, 14 banheiros, lavanderia, 3 lavabos, jardim de inverno, academia de ginástica, copas, dois cômodos e subsolo,closet, suite para governantes.

Para completar, Xuxa tem um viveiro com mais de 30 pássaros. O local é de 100m².

Entenda o motivo de Xuxa querer vender sua mansão

Morando no local desde 2009, um dos principais motivos para a venda da mansão foi a morte da mãe. Além disso, Xuxa acredita que a casa ficou muito grande para apenas ela e o namorado, Junno Andrade, morarem.

“É muito difícil porque tem desde as árvores que eu escolhi, os coqueiros que escolhi. Todos os cantinhos. Quando eu falo para as pessoas que quero vender, falo isso por necessidade de um lugar menor e mais uma série de motivos. Só que é difícil eu encontrar alguém que venha valorizar o que eu botei em cada cantinho”, revelou ela.

Xuxa fala do relacionamento com Junno

Antes de se relacionar com Junno, Xuxa relembrou como era a vida de solteira.“Foi a primeira época da minha vida em que eu estava ‘pegando’. Nunca fui de ficar com alguém, mas me dei o direito de ‘pegar’. Eu ‘pegava’ um cara e soltava, ‘pegava’ outro… Devo ter tido uns três caras diferentes em um ano, o que era ‘uau’ para mim”.

Ela ainda disse como foi que se apaixonou pelo ator. “Quando liguei pela primeira vez e ele disse que não podia falar porque estava com a filha, pensei: ‘Caraca, esse cara é legal, botou a filha em primeiro lugar. Vai me entender quando eu fizer o mesmo com a Sasha’.”