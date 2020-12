Xuxa fala sobre relacionamentos antes de Junno: ‘pegava e soltava’

Xuxa abriu o jogo sobre a vida amorosa. Comentou sobre alguns relacionamentos curtos que teve antes de se envolver com Junno Andrade, com quem está desde 2012. “Me dei o direito de ‘pegar’. Eu ‘pegava’ um cara e soltava, ‘pegava’ outro…”, disse à revista JP.

Xuxa e Junno

A apresentadora é a capa da edição de dezembro da publicação e relembrou o período em que aproveitou a vida de solteira. “Antes de namorar o Junno, foi a primeira época da minha vida em que eu estava ‘pegando’. Nunca fui de ficar com alguém, mas me dei o direito de ‘pegar’. Eu ‘pegava’ um cara e soltava, ‘pegava’ outro… Devo ter tido uns três caras diferentes em um ano, o que era ‘uau’ para mim”.

Também falou sobre o momento em que se apaixonou pelo atual companheiro. “Quando liguei pela primeira vez e ele disse que não podia falar porque estava com a filha, pensei: ‘Caraca, esse cara é legal, botou a filha em primeiro lugar. Vai me entender quando eu fizer o mesmo com a Sasha’.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outro ponto de destaque da entrevista foi uma situação inusitada que a Xuxa viveu em uma viagem a Nova York, Estados Unidos. “Estava em uma loja que vende coisas de cabelo e lá dentro tinha um sex shop. Entrei e peguei um “p**” na mão quando um cara me pediu um autógrafo. Ele me deu um papel e dei o autógrafo em cima do “p**” (risos). Depois perguntou se podia tirar uma foto. Não deixei.”

Aos 57 anos e com mais de 40 de carreira, lançará uma cinebiografia para contar sua trajetória. “Ainda estão buscando uma atriz, mas tem que ser alguém que tenha a minha energia, a energia do Xou da Xuxa, porque a cor do cabelo, a cor do olho e o dente podem mudar. E, como eu não morri, estou por aí, as pessoas vão comparar.” As filmagens estão previstas para 2021.