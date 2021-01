Manu Gavassi faz 28 anos: veja os presentes da ex-bbb

Nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, a cantora e ex-bbb Manu Gavassi completou 28 anos de idade. Ela, que está em uma ilha em Angra dos Reis desde as comemorações de final de ano, recebeu homenagens das amigas Bruna Marquezine (25), Rafa Kalimann (27)e da campeã do BBB 20, Thelma Assis, de 36 anos.

Manu Gavassi ganha avião com faixa de ‘parabéns’

A ex-BBB Rafa Kalimann resolveu surpreender a amiga e ex-colega de confinamento. A cantora foi surpreendida com um avião com a faixa “parabéns”, para celebrar a chegada dos 28 anos de Manu Gavassi. Através de um vídeo nos Stories da rede social do Instagram, Kalimann mostra o momento exato da passagem do avião exibindo no céu, a faixa com a mensagem “parabéns Manu”.

“Quando a gente pensou em vir para cá e sabia que era aniversário da Manu, fiquei pensando: ‘O que eu vou fazer para surpreender essa garota?’. A primeira surpresa está chegando”, avisou ela, antes de filmar o avião e contar que Manu queria deixar a ilha e ela teve que ir ao banheiro para fazer hora e dar tempo do avião sobrevoar.

Já a campeã do BBB 20, a médica Thelma Assis, foi uma das amigas que não deixou a data passar em branco. Em um post emocionante, ela relembrou o encontro das duas no reality em um livro customizado com imagens de Manu Gavassi.

Na mensagem, ela diz: “Faltavam poucos dias para começar o BBB, eu estava muito ansiosa para entrar na experiência mais louca da minha vida. Uma das minhas melhores amigas me disse que leu na mídia que a Manu Gavassi estaria entre as pessoas convidadas. Eu disse: ‘Só acredito vendo’. E me lembro a primeira vez que te vi pessoalmente, me chamou atenção sua beleza e os seus brincos de strass que combinavam com a blusa roxa (sempre amei brilho), mas aos poucos muito mais que um brinco brilhante foi me chamando atenção a sua forma de brilhar. A forma como você se posicionava, a forma como você tem a arte morando dentro de si (sou amante das artes) e principalmente o seu senso de justiça[…]”.

Teve bolo de aniversário surpresa

Durante a madrugada, Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Thelma Assis acordaram a aniversariante com um bolo surpresa. Através dos Stories, a influencer digital mostrou a surpresa para a amiga, que aconteceu na madrugada de domingo para segunda. As três “invadiram” o quarto da cantora para acordá-la cantando parabéns com um bolo de chocolate.

Apesar de não aparecerem no vídeo surpresa, na comemoração de Manu Gavassi também estava o marido de Thelminha, Denis, e o namorado de Kalimann, o cantor Daniel Caon. Além do fotógrafo André Nicolau, amigos das meninas.

