Manu Gavassi, Gkay e Gustavo Mioto estão na lista da Forbes Under 30

O que Manu Gavassi, Pedro Sampaio, Gustavo Mioto, Humberto Carrão e Enzo Celulari têm em comum? Fazem parte da Forbes Under 30 de 2020, lista de destaques brasileiros com menos de 30 anos. São 15 categorias, que avaliam faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios sociais reais e projetados, número de pessoas impactadas e potencial de transformação no setor, no mercado, na comunidade, no país e no mundo.

Quem são os jovens da lista Forbes Under 30?

A cantora e atriz Manu Gavassi, de 27 anos, aparece em “Marketing e Publicidade”. Antes de entrar no Big Brother Brasil, deixou gravado todo o conteúdo para as redes sociais, engajando o público.

Em “Música”, aparece o DJ e produtor Pedro Sampaio, 23, um dos primeiros a entrar na moda das lives. O cantor e compositor Gustavo Mioto, 23, gravou projetos ao vivo, sem plateia, incluindo o audiovisual “Mistura”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O ator Humberto Carrão, 29, foi destaque em “Artes (artes plásticas e literatura)”. Enzo Celulari, 23, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, é fundador do Grupo Dadivar e seu nome aparece no “Terceiro Setor e Empreendedorismo Social”, da Forbes Under 30.

Confira 30 destaques brasileiros

Desde 2014, a lista Forbes Under 30 destaca os empreendedores, criadores e game-changers brasileiros abaixo dos 30 anos. Nesta edição, selecionaram seis nomes (em alguns casos, representados por duplas ou trios) em cada uma das 15 categorias. Foram eleitos entre aqueles que se inscreveram (ou foram indicados pelos leitores) na plataforma, foram sugeridos pelos líderes e especialistas das respectivas áreas e nomes pesquisados pelos jornalistas da revista.

Jéssica Ellen, 28, atriz – Artes Dramáticas (cinema, teatro e televisão)

Humberto Carrão, 29, ator – Artes (artes plásticas e literatura)

Jarid Arraes, 29, escritora – Artes (artes plásticas e literatura)

Marina Amaral, 26, colorista digital – Artes (artes plásticas e literatura)

Karine Oliveira, 27, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora – Ciência e Educação

Pedro Miranda, 30, fundador do Instituto Pedro Miranda – Ciência e Educação

Leonardo Dias, 28, arquiteto e urbanista – Design, Arquitetura e Urbanismo

Rodrigo Belli, 23, fundador do Projeto Kit Água Camelo – Design, Arquitetura e Urbanismo

Brenner da Silva, 20, atacante do São Paulo – Esportes

Richarlison de Andrade, 23, atacante do Everton – Esportes

Nathalia Rodrigues, 21, criadora do canal @nathfinanças – Finanças

Lara Lemann, 27, fundadora da Maya Capital – Finanças

Franco Sampogna, 29, sócio e chef do restaurante Frevo, em Nova York – Gastronomia

Gabrielli Fleming, 29, sócia e sommelière do restaurante Cepa – Gastronomia

Bruno Lima, 25, fundador da Caffeine Army – Indústria

Gabriel Tormim Fernandes Pagliarin, 24, fundador da Shark Logística e da Shark Consulting – Indústria

Manu Gavassi, 27, atriz e cantora – Marketing e Publicidade

Christiane Silva Pinto, 29, fundadora da Afrogooglers – Marketing e Publicidade

Rita Carreira, 27, modelo plus size da Ford Models Brasil – Moda

Julia Park, 28, estilista e fundadora do Mel (Mulheres de Espírito Livre) by Julia Pak – Moda

Pedro Sampaio, 23, produtor musical – Música

Gustavo Mioto, 23, cantor e compositor – Música

Felipe Villela, 28, fundador da Renature – Tecnologia e Inovação

André Ferraz, 29, CEO e fundador da Incognia e da Inloco – Tecnologia e Inovação

Enzo Celulari, 23, fundador do Grupo Dadivar – Terceiro Setor e Empreendedorismo Social

Layla Vallias, 30, fundadora do Hyppe50+ – Terceiro Setor e Empreendedorismo Social

Maria Eduarda Camargo, 24, fundadora da marca Pantys – Varejo e E-commerce

Nathan Romeiro, 28, João Paulo Machado, 27, e Lucas Stehling, 26; sócios da Boomerang – Varejo e E-commerce

Luccas Neto, 28, fundador da Luccas Neto Studios (Lunes) – Web (inclui E-Sports)

Pequena LO, 24 – criadora de conteúdo – Web (inclui E-Sports)