Marcos Pasquim idade: ator está longe das novelas há 5 anos

Marcos Pasquim conquistou muitos trabalhos como galã nos anos 2000 e hoje aos 54 anos de idade está longe das novelas há algum tempo, seu último projeto foi ao ar em 2018 e 2019, na faixa das 7 da TV Globo. No entanto, o artista continua ativo na atuação, somando séries e filmes ao currículo.

Qual foi a última novela de Marcos Pasquim da Globo?

A última novela de Marcos Pasquim foi O Tempo Não Para, de Mario Teixeira, que foi ao ar entre julho de 2018 e janeiro de 2019, em que ele estava com 49 anos de idade e interpretou Marino. A ficha oficial de descrição do personagem conta que ele era um biólogo formado, mas que abandonou a profissão para morar com esposa a Monalisa (Alexandra Richter) em uma ilha.

Marino era um homem bem desprendido de bens materiais e gostava de viver longe da cidade, por isso morava com a esposa em uma cabana que nem contava com luz elétrica ou água encanada, e vivia com o que conseguia achar na natureza.

A crise em sua vida surgia depois que encontrava joias do baú de um navio que naufragou no local. Para não gerar problemas na área com pessoas gananciosas que poderiam se interessar, sua ideia era esconder os objetos, mas a partir daí entrava em conflito com os desejos da esposa, que ficava interessada no tesouro.

Desde o fim da novela O Tempo não Para, Marcos Pasquim não esteve em mais nenhum folhetim da emissora carioca, mas também não cortou laços definitivos com o grupo Globo, pois apareceu no filme Juntos e Enrolados (2022), uma co-produção da Globo Filmes, e na série Fim (2023), recente lançamento da Globoplay.

Para quem não lembra, foi na própria TV Globo que Marcos Pasquim começou sua carreira. Sua primeira aparição foi em uma pequena participação na novela A Viagem (1994), aos 24 anos, em que interpretou um personagem que assediava a protagonista Diná (Christiane Tornoli), e depois ele recebeu maior espaço com Cara & Coroa (1995 - 1996), em que ganhou um personagem fixo, Cosme, cujo a ficha oficial conta que ele vivia uma paixão com Leninha (Mônica Fraga), moça que vivia sob o olhar afiado da avó Guilhermina (Marilena Ansaldi).

Depois deste trabalho, ele migrou para o SBT em que atuou em Chiquititas (1997) e esteve na Manchete por alguns anos ao atuar em Mandacaru (1997) e Brida (1998). Em seguida, ele voltou para a TV Globo, em que fez sua carreira e foi consagrado galã em obras como Uga Uga (2000), Kubanakan (2003), Pé na Jaca (2006), Morde e Assopra (2011), entre outras.

Como foi o namoro de Marcos Pasquim e Suzana Pires?

Ao longo da carreira, Marcos Pasquim também chamou atenção por sua vida pessoal atrás das câmeras, o coração do artista sempre foi pauta na mídia e entre os fãs e no meio de seus romances mais famosos está a atriz Suzana Pires, com quem teve um namoro polêmico entre 2009 e 2010.

O ex-casal trabalhou junto na novela Caras & Bocas, de Walcyr Carrasco, em que ele interpretava o pintor Denis e ela Ivonete, a amante de Adenor (Otaviano Costa). Na época, começaram a surgir rumores de bastidores que os dois estariam juntos até que o próprio autor do folhetim resolveu revelar no Twitter em dezembro de 2009: "acertaram! Suzana Pires e Marcos Pasquim estão apaixonados".

O romance então se tornou público, mas não durou muito, alguns meses mais tarde, em abril de 2010, Suzana revelou para a Caras que os dois haviam terminado, mas a história deles não parou por aí e pouco depois eles reataram. No entanto, o retorno do casal foi tranquilo por pouco tempo, pois em junho daquele ano aconteceu a grande polêmica que resultou no término definitivo deles, uma traição. O ator foi exposto pela coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, que o flagrou aos beijos com outra mulher em um evento no Paraná.

Em participação no programa Que História é Essa Porchat?, em abril de 2023, Suzana contou que descobriu a traição porque Marcos Pasquim lhe mostrou a matéria sobre a traição na capa do jornal e lhe pediu desculpas. Ela disse também que já havia combinado com o artista que ele fosse "aprontar" que fizesse longe da mídia, pois ela não queria ser exposta, mas não foi o que aconteceu.

Marcos Pasquim também relembrou o assunto em 2023, em entrevista para a coluna de Anna Luizza Santiago no O Globo, em setembro, e afirmou que errou na atitude. Porém, comentou que todos aprendem com os erros e que no geral a paixão com Suzana foi "muito legal".

Suzana Pires, hoje com 47 anos, é bastante discreta sobre seus relacionamentos e atualmente não revelou nenhum namorado na mídia, seu último romance conhecido foi com o empresário Pedro Albuquerque, que durou alguns meses em 2021.

Já Marcos Pasquim namora com a produtora de cinema e TV Karla Nogueira, romance que se tornou público em 2021. Eles são bastante discretos e Karla mantém seu perfil nas redes sociais fechado, mas o ator publica de vez em quando algo com a amada, sua postagem mais recente foi em setembro, quando comemorou o aniversário dela.

