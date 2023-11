Com carreira no exterior, Rodrigo Santoro é casado com quem?

O ator Rodrigo Santoro, de 48 anos, é um dos mais cobiçados galãs brasileiros. Estrela de novelas da Globo e de filmes de Hollywood, o famoso fez bastante sucesso principalmente na década de 2000 e, para quem quer saber como anda o coração do artista, ele está casado há sete anos.

Quem é a esposa de Rodrigo Santoro?

Rodrigo Santoro é casado com a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak desde 2016, quando trocaram alianças oficialmente, mas os dois estão juntos desde 2012 após se conhecerem na pré-estreia do filme "Heleno", protagonizado pelo famoso. Discretos, os dois se casaram no civil e revelaram à mídia posteriormente.

Em maio de 2017, nasceu a primeira filha do casal, Nina, hoje com 6 anos. O ator também evita expor a menina nas redes sociais e em outras aparições públicas para manter a privacidade da família. A maior parte das publicações dos atores é somente com os dois, trocando declarações de amor.

Com carreiras bem-sucedidas, Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro muitas vezes precisam lidar com a distância - atualmente, a apresentadora está à frente do programa "Mel na Estrada", disponível no YouTube, na qual a atriz viaja de carro por diversos lugares do Brasil, descobrindo destinos paradisíacos. Ao Splash UOL, em abril, a famosa contou que os dois não têm uma fórmula para manter a relação viva e que vão tocando de acordo com cada projeto que estão envolvidos. Às vezes, eles conseguem transformar alguma viagem de trabalho em uma vigem familiar, e que tem dado certo por 11 anos.

Em junho, o ator fez uma declaração apaixonada para a esposa nas redes sociais. "Amo você em todas as suas formas e versões. Amar se aprende amando. Amor pra mim é você, Mel", escreveu o famoso. Recentemente, a atriz também compartilhou uma declaração para o marido e compartilhou alguns registros da última viagem feita pelos dois. "Sempre acho que o segredo de uma relação é passar um tempo a dois, sem pressa, mesmo que seja curto, mesmo que seja nos intervalos dos afazeres diários. Isso ajuda a lembrar o que nos trouxe até aqui e o porquê de continuarmos caminhando lado a lado", publicou.

Como está Rodrigo Santoro hoje?

O ator segue trabalhando em projetos internacionais e também no Brasil. Atualmente, ele está no elenco do seriado americano "Wolf Pack", interpretando Garrett Brigs, que está disponível na plataforma de streaming Paramount+. Anteriormente, o famoso participou da série espanhola "Sem Limites" (2022), lançada na Amazon Prime.

O último trabalho do famoso em terras brasileiras foi em 2021, quando ele participou do seriado "Sessão de Terapia", no Globoplay. Santoro também esteve na novela "Velho Chico" (2016), seu folhetim mais recente. O famoso deixou de priorizar trabalhos em tramas da Globo para se dedicar à carreira internacional.

No currículo de Rodrigo Santoro também está o seriado estadunidense "Westworld", entre 2016 e 2020, e a produção portuguesa "Solteira e Boa Rapariga" (2019). No cinema, o ator esteve mais recentemente no filme "7 Prisioneiros" (2021).

Quem está com saudades de ver Santoro nas novelas da Globo pode acompanhá-lo nos capítulos finais de "Mulheres Apaixonadas" (2003), que termina em duas semanas. Na época, o personagem interpretado pelo famoso sumiu por alguns capítulos já que o ator foi convidado para seu primeiro filme em Hollywood, "As Panteras Detonando" (2003), marcando o início de sua carreira fora do país.

Anteriormente, o famoso se dedicava às novelas da emissora carioca desde 1993, quando fez sua estreia em "Olho no Olho". Nos anos seguintes, foi alçado ao posto de galã.

