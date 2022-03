Marcos Winter e Guilherme Winter são irmãos? Saiba se há parentesco

Conhecidos por trabalhos famosos nas telinhas, os atores Marcos Winter (55) e Guilherme Winter (42) também chamam a atenção do público por causa do sobrenome. Com 13 anos de diferença, os dois nasceram em São Paulo, mas começaram suas carreiras em anos diferentes. Marcos Winter e Guilherme Winter são irmãos?

Marcos Winter e Guilherme Winter são irmãos?

Apesar de terem o mesmo sobrenome e outras semelhanças Marcos Winter e Guilherme Winter não são irmãos.

O nome completo de Guilherme é Guilherme Winter Nóbrega de Almeida, ele nasceu em 28 de agosto de 1979 em São Paulo e é filho de Vera Winter com Wladimir Almeida.

Já Marcos Winter, que não é irmão de Guilherme Winter, se chama Marcos César Simarelli Winter, ele veio ao mundo em 31 de agosto de 1966, também em São Paulo. Os nomes dos pais de Marcos não são públicos e o que tudo indica é o que o ator é filho único.

Marcos foi casado com a atriz Paloma Duarte no final dos anos 90 e começo dos 2000 e do relacionamento nasceu Ana Clara Winter, a única filha do ator.

Novelas de Guilherme Winter

A carreira de Guilherme Winter nas telinhas começou em 2006 e já foi em uma novela, o primeiro papel do paulista foi como Flu em Cobras & Lagartos. O personagem era um ótimo motociclista e fazia parte do grupo ‘Lagartos Voadores’ do folhetim. No ano seguinte, o ator fez uma participação em Malhação e em 2009 esteve em outra novela da TV Globo, Paraíso.

Depois, o ator viveu Renato no remake de 2010 de Tititi e em 2011 participou de Tapas & Beijos. Em 2012 esteve na série As Brasileiras e também atuou na novela Cheias de Charme como Anderson.

Em 2013, Guilherme migrou de emissora e fez seu primeiro trabalho na Record, Pecado Mortal. Depois ele participou de José do Egito, como Rúben, e em 2015 atuou em Milagres de Jesus e também na novela Os Dez Mandamentos, no qual foi protagonista. O último trabalho do famoso nas telinhas foi a novela Topíssima em 2019.

Novelas de Marcos Winter

Marcos Winter começou a carreira bem antes que Guilherme Winter, que não é seu irmão. O primeiro trabalho do ator na televisão foi como Antoninho na novela Vida Nova, de 1988. No ano seguinte, ele viveu a versão jovem de Osnar na novela Tieta.

Em 1990, Marcos apareceu em Desejo, Barrela: Escolas de Crimes e também em Pantanal, um de seus trabalhos mais famosos. No folhetim de Benedito Ruy Barbosa na TV Manchete, ele interpretou Jove, par romântico de Juma e filho de José Leôncio.

Depois do sucesso, ele atuou na minissérie Floradas na Serra (1991), as novelas Felicidade (1992) e Fera Ferida (1993) e a minissérie Agosto (1993).

Após uma pequena pausa, ele retornou em 1995 às telinhas com a novela Irmãos Coragem. Marcos Winter também esteve nas novelas A Indomada (1997), Pecado Capital (1998), Corpo Dourado (1998), Vida Madalena (2000), Essas Mulheres (2005), Pé na Jaca (2007), Duas Caras (2007 – 2008), Malhação (2010), Flor do Caribe (2013), A Terra Prometida (2016), Apocalipse (2017 – 2018) e Jesus (2018).

Os trabalhos mais recentes do ator foram as séries Magnífica 70 e Segunda Chamada, além da novela Gênesis. Em breve, o ator também estará em Reis, da Record.

Leia também

Além de Marcos Winter, veja como estão os atores do elenco de Pantanal 1990 hoje