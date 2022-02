Elenco de Pantanal 1990 hoje: como estão os atores

Folhetim vai completar aniversário no mês de estreia do remake.

De março a dezembro de 1990, os telespectadores da finada Manchete acompanharam a trajetória de José Leôncio, Juma Marruá, entre outros personagens icônicos da obra de Benedito Ruy Barbosa. Quando o remake produzido pela TV Globo de Pantanal estrear, no próximo mês, o folhetim completará 32 anos de lançamento. E como está o elenco de Pantanal 1990 hoje? Veja antes e depois dos atores.

Cristiana Oliveira do elenco de Pantanal de 1990 hoje

A atriz que viveu a famosa Juma hoje está 58 anos de idade e está longe das câmeras desde 2020, quando atuou em Por que Você não Chora? Em 2019, ela trabalhou em uma novela pela última vez. A famosa interpretou Lara Alencar em Topíssima, da Record.

Atualmente, Cristiana se dedica a carreira de empresária, ela é sócio diretora das marcas de beleza D’Bianco Professional e da CO Cosméticos, além disso, ela também realiza palestras e seminários.

Na trama de Pantanal de 1990, a integrante do elenco viveu uma jovem osso duro de roer, filha de Maria Marruá, envolta na lenda que se transforma em onça pintada, a moça se envolve em um romance com Jove (Marcos Winter) ao longo da novela.

Marcos Winter

Atualmente com 55 anos de idade, o ator Marcos Winter está longe das telinhas desde 2019, quando interpretou Alberto Rocha na série original da Globoplay, Segunda Chamada. Antes disso, ele esteve envolvido de 2015 a 2018 na série Magnífica 70 da HBO, canal da TV fechada.

O ator é discreto e já revelou que não gosta de se expor nas redes sociais. Ele é pai da atriz Ana Clara Winter, fruto do relacionamento do Jove do elenco de Pantanal de 1990 com a também atriz Paloma Duarte.

Na história da novela, Jove era filho de José Leôncio com Madeleine. Ainda pequeno, o garoto foi levado para o Rio de Janeiro pela mãe, que não quis viver no Pantanal. Ao crescer, o jovem retorna e reencontra o pai.

Almir Sater

Um dos personagens mais misteriosos da novela Pantanal de 1990, a presença de Almir Sater no elenco do folhetim foi decisiva na carreira de Almir Sater. Depois da produção da Manchete, o cantor ganhou a chance de estrelar A História de Ana Raio e Zé Trovão, um de seus projetos mais famosos até hoje.

Atualmente, Almir Sater tem 65 anos de idade e é casado com Ana Paula Marques Sater. Ele é pai de Gabriel Sater, Ian Sater, Bento Sater, e mora no Mato Grosso do Sul, local em que a nova versão de Pantanal está sendo gravada.

Intérprete de Trindade na versão de 1990 da novela Pantanal, no remake do folhetim Almir Sater será um chanaleiro. Ele será responsável por pilotar os barcos que vão levar os visitantes e moradores ao Pantanal.

Jussara Freire

A atriz de 71 anos Jussara Freire está atualmente na novela Quanto Mais Vida Melhor, da faixa das 7. Na trama, ela interpreta Tuninha. Antes deste trabalho, a atriz apareceu em A Dona do Pedaço (2019) como Nilda.

Em Pantanal, Jussara interpretou Filó na segunda fase do folhetim. A personagem conheceu José Leôncio em um prostíbulo na juventude e depois se mudou para o pantanal para pedir abrigo ao fazendeiro, quando descobriu que estava grávida.

Paulo Gorgulho do elenco da novela Pantanal de 1990 hoje

O ator Paulo Gorgulho viveu dois personagens no elenco da novela Pantanal de 1990. Na primeira fase do folhetim ele foi José Leôncio na juventude, já na segunda parte da novela, ele interpretou José Lucas, um dos filhos do fazendeiro.

Atualmente com 62 anos, o ator continua na ativa e tem trabalhado bastante. Nos últimos anos ele esteve em Conselho Tutelar (2014 – 2018), Jesus (2018), A Vida Secreta dos Casais (2017 – 2019) e Segunda Chamada (2019 – 2021).

Luciene Adami

Luciene Adami interpretou no elenco de Pantanal de 1990 Guta, filha de Maria Bruaca, uma de suas personagens mais famosas da TV. A garota era desteminada e protagonizou vários momentos de nudez na novela, a famosa chegou a ser capa da playboy na época por causa da personagem.

Atualmente, Luciene tem 57 anos de idade e está afastada da TV desde 2012, em que interpretou Maria Isabel em Mulheres em Transe, do canal RBS, filiada da Globo no Rio Grande do Sul. Ela se tornou professora de teatro e no final de 2021 compartilhou no Instagram que estava envolvida com a produção da série Centro Liberdade.

Ingra Lyberato

Ingra interpretou Madeleine na primeira fase do folhetim. Na trama, a garota se envolveu com José Leôncio e deu a luz a Jove. Típica garota da cidade, a riquinha mimada chegou a se mudar para o pantanal, mas não gostou da experiência e voltou para a cidade, levando o filho com ela.

Hoje, a atriz baiana do elenco de Pantanal de 1990 está com 55 anos de idade, ela é mãe de Guilherme Leindecker, fruto de seu casamento com o cantor Duca Leindecker, que terminou em 2012. Seu papel mais recente nas telinhas foi Lia em Gênesis, novela da Record.

Sérgio Reis do elenco de Pantanal hoje em dia

O cantor Sérgio Reis está com 81 anos de idade, ele é casado com Ângela Márcia Firmo Bavini desde 2008 e é pai de Marco Sérgio de Oliveira Bavini e Paulo Augusto de Oliveira Bavini. Em 2021, o famoso foi diagnosticado com câncer de próstata e atualmente está em tratamento.

Na trama de Pantanal de 1990, o cantor Sérgio Reis interpretou Tibério, um administrador da fazenda de José Leôncio.

Cássia Kiss esteve no elenco da novela Pantanal de 1990

Cássia Kiss viveu uma das personagens mais enigmáticas da trama, Maria Marruá, mãe de Juma. Ela teve a filha com Gil, que morre na trama por conta de grileiros da região. Ela passa a criar a menina sozinha e é alvo da lenda que vira onça-pintada.

Hoje Cássia Kiss está com 64 anos de idade e continua ativa na atuação. De 2020 para cá, ela estrelou a série de terror Desalma da Globoplay e esteve nos filmes O Auto da Boa Mentira (2021) e O Pastor e o Guerrilheiro (2022).

Marcos Palmeira

Marcos Palmeira interpretou Tadeu, filho de Filó no elenco de Pantanal em 1990, hoje o ator retornará ao mundo do folhetim e agora viverá a fase mais velha de José Leôncio no remake da Globo.

Atualmente, Marcos Palmeira está com 58 anos e é casado com Gabriela Gastal, com quem trocou alianças em 2016. Ele tem uma fazenda em Teresópolis, no Rio de Janeiro, desde 1997 e por lá produz alimentos orgânicos. Ele é pai de Julia Palmeira, fruto do relacionamento do ator com Amora Mautner.

Ângela Leal foi Maria Bruaca no elenco de Pantanal de 1990

Ângela Leal interpretou Maria Bruaca na trama de Pantanal. A personagem era mãe de Guta, seu porto seguro, e sofria nas mãos do marido Tenório, um homem bastante frio e com ambição.

Hoje, a atriz está com 75 anos de idade e não atua há alguns anos nas telinhas. Seu último papel foi Dona Noêmia na série Sob Pressão. Ela apareceu em episódios que foram ao ar em 2017 e 2018. Ela é mãe da famosa atriz Leandra Leal.

