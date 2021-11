Marília Mendonça ganha 2,5 milhões de seguidores depois da morte

De longe o nome mais falado na sexta-feira, dia 6 de novembro, Marília Mendonça morreu depois de um acidente de avião, enquanto se deslocava para um show, em Minas Gerais. No entanto, um comportamento dos fãs chamou a atenção: Marília Mendonça ganhou seguidores depois do anúncio da morte.

Marília Mendonça ganha seguidores após tragédia

O anúncio da morte de Marília Mendonça chocou o Brasil na tarde desta sexta-feira (5) e, como não poderia ser diferente, os fãs, amigos e admiradores do trabalho da cantora de 26 anos usaram as redes sociais para demonstrar a tristeza com a perda. Um comportamento do público nas redes, no entanto, chamou a atenção no perfil da artista no Instagram: em poucas horas, Marília Mendonça ganhou mais de 2,5 milhões de seguidores.

No começo do dia, a cantora ostentava mais de 36 milhões de fãs na rede e, no final da noite, já se aproxima da marca de 39,5 milhões de seguidores.

Para ter noção do fluxo de seguidores que Marília recebeu em apenas um dia, basta comparar o total absoluto de novos seguidores atraídos ao longo dos últimos 314 dias: 3 milhões. Veja o gráfico de crescimento de seguidores de Marília Mendonça, segundo o Crowdtangle:

Cinco pessoas morreram no acidente

A notícia da morte de Marília Mendonça, além de deixar os milhões de seguidores da cantora triste, também veio acompanhada da morte de mais quatro pessoas. O acidente que derrubou o avião da artista também vitimou outras quatro pessoas. São elas:

Henrique Ribeiro (Produtor de Marília)

Abicieli Silveira Dias Filho (Tio e Assessor de Marília)

Piloto da aeronave

Co-piloto da aeronave

