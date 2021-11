Marília Mendonça músicas: relembre os sucessos da rainha da sofrência

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na tarde de 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente de avião. A artista, uma das cantoras mais populares do país, deixa um filho de pouco menos de 2 anos, milhares de fãs e uma carreira repleta de sucessos. Relembre as principais músicas de Marília Mendonça e a carreira da cantora.

Músicas de Marília Mendonça

A cantora, que era conhecida como a ‘Rainha da Sofrência’, começou a explorar seu talento na música ainda na adolescência e, quando completou 20 anos de idade, em 2015, lançou seu primeiro EP de estúdio e ganhou o Brasil com sucessos como ‘Infiel’, ‘Alô Porteiro’, ‘Como Faz Com Ela’ e ‘Meu Cupido é Gari’.

Com letras que caíram no gosto do público, a artista se tornou uma fábrica de sucessos rapidamente e, no Spotify, acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais e mais de 37 milhões de seguidores nas redes sociais.

As músicas de Marília Mendonça carregam mensagens de fácil identificação e essa característica da cantora contribuiu para que a cantora se tornasse um sucesso e passasse a ser, inclusive, convidada para trabalhar com os maiores nomes do país.

Entre as principais parcerias de Marília Mendonça estão ‘Impasse’ (Henrique e Juliano), ‘Transplante’ (Bruno e Marrone), ‘Some Que Ele Vem Atrás’ (Anitta), ‘Hackearam-Me’ (Tierry), ‘Melhor Sozinha’ (Luísa Sonza) e, mais recentemente, o projeto ‘Patroas 35%’, com a dupla Maiara e Maraisa.

Além disso, Marília Mendonça também dominou as paradas musicais com trabalhos como ‘Abandono de Incapaz’, ‘Serenata’, ‘Todo Mundo Vai Sofrer’ e ‘Graveto’.

Infiel – 546.038.446 visualizações



‘Eu Sei de Cor’ – 507.475.212 visualizações



Some que ele vem atrás – 132 mi de visualizações

Ciumeira – 436 mi de visualizações

Cantora quebrou recordes mundiais

Embora não deixasse de comentar sobre a ansiedade para voltar aos palcos depois da pandemia de Covid-19, Marília Mendonça não deixou de lançar músicas e, mesmo durante a quarentena, conquistou um feito reconhecido internacionalmente.

A sertaneja foi considerada um fenômeno pelo jornal The New York Times, além de vencer o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino.

A cantora quebrou o recorde mundial de live mais assistida no mundo. Segundo o próprio YouTube, uma das transmissões ao vivo feitas pela cantora durante a pandemia se tornou a live com maior audiência na história da plataforma. No dia 8 de abril de 2020, o conteúdo da cantora foi assistido, ao vivo, por mais de 3,3 milhões de pessoas. Com isso, Mendonça superou nomes como Andrea Bocelli e o grupo BTS – duas das maiores potências musicais do mundo.