Marina Ruy Barbosa avalia trabalho com moda: ‘me faz sentir completa’

Longe das novelas ao longo da pandemia, Marina Ruy Barbosa voltou-se para projetos relacionados à área fashion. Apresentou ao mercado uma grife, lançou parceria de peso e se tornou diretora de moda. E agora avaliou a nova fase. “Amo atuar, mas entrar nesta jornada de empreendedorismo me faz sentir mais completa”, disse.

Como Marina Ruy Barbosa definiu sua carreira na moda?

A atriz tem a Ginger, uma grife de roupas com conceito sustentável, trabalhou na coleção da collab com a Schutz e assumiu o posto de diretora de moda da ZZ Mall, uma plataforma de vendas online, que reúne as 37 marcas do grupo Arezzo.

“Amo atuar, mas entrar nesta jornada de empreendedorismo me faz sentir mais completa. Aprendo todos os dias e isso me motiva muito”, declarou em entrevista à Vogue Brasil. Mas isso não quer dizer que vai abandonar a atuação. “Porém, uma coisa não diminui ou anula a outra”, completou

“Lançar uma marca é simplesmente reflexo de um momento de inquietude e de querer fazer algo diferente. O que vai vir só o futuro irá dizer.”

Como é a marca da atriz?

A Ginger foi lançada em julho, em parceria com Vanessa Ribeiro, sendo que as primeiras peças disponibilizadas se esgotaram no mesmo dia.

“Acredito em uma moda com olhar para o futuro, com mais atenção ao meio ambiente e preocupada com o impacto. Ter uma marca que tivesse o meu DNA, em que eu participasse de todos os detalhes – desde a criação de marca e tudo o que envolve um projeto novo, até a escolha de tecidos junto com a equipe (entendendo todos os impactos que cada um causam ao nosso planeta!) -, fazer uma moda fashion, com modelagens e acabamentos que eu acredito”, escreveu Marina Ruy Barbosa em seu Instagram.

Começou com três coleções-cápsula com lucro revertido para instituições. Em novembro, lançou a primeira oficial, com 24 itens.

Parceria da Marina Ruy Barbosa com a Schutz

Lançada nesta semana, a collab entre a Ginger e a Schutz é composta por 11 modelos de sapatos, quatro bolsas e quatro peças de roupa. Os preços variam entre R$ 330 (blusa com recorte de coração) e R$ 1.350 (blazer). Há ainda bota (R$ 790), tênis (R$ 420), scarpin (R$ 450), entre outros.

“A Ginger acabou de nascer, cheia de sonhos e de vontade. Colaborar com uma grande marca brasileira fazia muito sentido no início da nossa história. A collab Schutz + Ginger foi a escolha certa para esse primeiro passo, concretizando a nossa crença em um mundo mais colaborativo e criativo. Poder trocar ideias e visões com ambos os times foi uma experiência incrível, que todos poderão acompanhar de perto”, comentou Marina Ruy Barbosa.

A ruiva estrela a campanha da parceria. Aparece com os cabelos presos em coque alto e veste as peças refinadas, que contrastam com o ambiente de uma academia.

Atriz também é diretora de moda

No mês passado, Marina Ruy Barbosa assumiu o posto de diretora de moda da ZZ Mall. Trata-se de uma plataforma de vendas online, que reúne as 37 marcas do grupo Arezzo.

“Marina foi desbravando o mundo da moda com o tempo e vive um momento de intensa realização por apostar no sonho de conduzir negócios neste segmento. E o talento é nato”, elogiou a conta oficial no Instagram da ZZ Mall.

A posição de diretora de moda envolve curadoria e direção criativa dos conteúdo da plataforma e das mídias sociais. Também tem ligação com direcionamento de branding e construção da marca.

“Por mais focada que seja, por mais dedicada que seja, e por mais que eu trabalhe minha segurança de acreditar em mim, novos desafios sempre causam friozinho na barriga. Não medo, mas uma ansiedade muito grande. A gente tem que acreditar na nossa coragem e nos nossos sonhos”, declarou a atriz.