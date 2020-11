Maternidade real: Sthefany Brito revela dificuldade para amamentar

Sthefany Brito deu à luz Antonio Enrico, no dia 1° de novembro, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky. Desde a gravidez, segue a linha da maternidade real, compartilhando dificuldades, medos, descobertas e incômodos. Na terça-feira (10), o assunto em questão foi a amamentação. “Ainda está muito difícil e dolorido. Vontade de chorar mesmo”, desabafou nos Stories do Instagram.

Como foi o desabafo de Sthefany Brito?

Com uma foto de fundo em que aparecem as costas do filho, a Sthefany Brito publicou alguns textos sobre o assunto, deixando claro que o suporte que tem é fundamental para que não desista. Mas que a frase “acredita, vai passar” traz muitos questionamentos. “No desespero, a vontade é de perguntar: ‘que dia? que horas exatamente?’. Sim, parece o fim do mundo. Parece que nunca vai passar, que nunca vai parar de doer. A cada pega dele no meu peito, em que eu viajo até a lua e volto.”

“Quis dividir isso com vocês, porque eu sou a prova do quanto romantizei a amamentação e todo o puerpério. Já disse que tenho muito suporte, mas, mesmo assim, esse momento é nosso (eu e ele) e, ao mesmo tempo que olho para ele e me emociono, meu deus, ele é a coisa mais maravilhosa e perfeita e linda desse mundo, bate a culpa do nó preso na garganta”, confessou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A atriz falou que tem levado a questão como “uma mamada de cada vez”. “Sobrevivemos aos 10 primeiros dias. Sim, me sinto chegando em primeiro lugar numa maratona em que corri 20 km. Que venham mais 10 e mais 10 e que, no final, eu sei que chegaremos juntos na linha de chegada. Eu vou colocar a medalha nele e ele em mim.”

Terminou com a mensagem de que espera publicar uma foto linda amamentando e com a famosa legenda: “acredita, vai passar”.

Mais maternidade real

Antes das publicações sobre a dificuldade para amamentar, Sthefany Brito mostrou mais um detalhe dessa nova fase de sua vida. Os cuidados com o filho fizeram com que notasse que estava com brinco apenas em uma orelha, nove dias depois.

“Olha o ponto que uma mãe chega, além dessa cara inchada. Estou assim desde que saí da maternidade. Lembro o momento que eu estava me arrumando para sair, passei rímel e fui colocar o brinco. Deu tempo de colocar um. Aí ele chorou. Quem disse que lembrei de colocar o outro? Hoje que eu fui tomar banho, em algum momento me olhei no espelho e me dei conta.”