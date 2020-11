Salário-maternidade para MEI: veja o valor e como dar entrada

O salário-maternidade para MEI é um direito. Microempreendedoras individuais podem receber o auxílio para se afastar de suas atividades de trabalho por motivo de nascimento de filho. Bem como, em casos de parto natimorto, adoção e aborto não criminoso. A saber, o benefício também é concedido à homens em razão de adoção e falecimento da mãe gestante.

Quem é MEI também têm direito a outros benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Bem como, pensão por morte e auxílio-reclusão para seus dependentes.

Quanto tempo de contribuição para receber o benefício?

Para receber o salário-maternidade para MEI, a empreendedora deve ter ao menos 10 contribuições ao INSS. Esse recolhimento é feito através do pagamento da guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O qual conta com R$ 52,25 destinados à Previdência Social, o que equivale à 5% do salário mínimo vigente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual o valor do salário-maternidade para MEI?

A empreendedora recebe quatro parcelas mensais de R$ 1045. Isso porque a contribuição do MEI ao INSS é feita com base no salário mínimo, mas o benefício pode ser superior a ele caso se tenha mais contribuições além do MEI.

Como solicitar?

Para solicitar o salário-maternidade, a segurada pode ligar para a Central de Atendimento 135, para agendar o requerimento. Ou ainda acessar o site ou aplicativo Meu INSS e clicar na opção “Requerimento de Salário Maternidade”. Sendo assim, é o INSS que paga o benefício ao MEI, e durante esse período há desconto automático da contribuição previdenciária.

Entre os documentos necessários para concluir a solicitação estão: documento original de identificação com foto, o número do CPF, carnês e comprovantes de pagamento ao INSS e a certidão de nascimento da criança.

Quem paga salário-maternidade para funcionário do MEI?

Por fim, é o próprio INSS que paga o salário-maternidade para a funcionária do MEI.

Leia também: