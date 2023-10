Matheus Mazzafera é parente de Grazi Massafera?

O influenciador digital Matheus Mazzafera tem uma ligação distante com a atriz Grazi Massafera. Apesar da grafia do nome de ambos ser diferente, os dois já revelaram que descobriram ter um parente em comum, apesar de só terem se conhecido depois que os dois eram famosos.

O que Matheus Mazzafera é de Grazi?

A atriz Grazi Massafera e o influenciador digital Matheus Mazzafera são primos distantes e compartilham um bisavô em comum. Os dois só descobriram o parentesco há alguns anos, conforme revelado por Matheus Mazzafera em entrevista ao Programa do Porchat, em 2017. A grafia do sobrenome de Grazi, no entanto, é diferente, mas pertence a mesma família do blogueiro.

O sobrenome tem origem italiana, de onde vieram os antepassados de ambos. Matheus afirmou que inicialmente seu nome também era Massafera, assim como o de Grazi, mas trocou para a grafia "original" para facilitar a entrada na Itália quando foi estudar moda em Milão.

Á época, o famoso também contou que ocorreu um erro no momento do registro do bisavô no Brasil, por isso o sobrenome foi passado adiante com duas letras 'S' e não com 'Z', algo muito comum de se acontecer há décadas atrás. Matheus revelou que Grazi cogitava fazer a alteração do nome assim como ele, para que pudesse tirar o passaporte italiano para a filha Sofia, 10, fruto do casamento com Cauã Reymond.

A atriz, inclusive, já foi entrevistada por Matheus Mazzafera para o canal do YouTube do famoso e participou de algumas brincadeiras típicas do talk show, revelando detalhes sobre sua vida íntima.

Grazi Massafera é filha de Gilmar Massafera, que trabalhava como pedreiro, e Cleuza Massafera, costureira. A atriz é a única mulher entre quatro filhos. Já Matheus Mazzafera é herdeiro de do ramo de transportes rodoviários.

Quem é Matheus Mazzafera?

Matheus Mazzafera, 43 anos, é famoso por entrevistar dezenas de celebridades para o YouTube. No entanto, ao contrário dos bate-papos tradicionais, o blogueiro gosta de abordar assuntos sobre a intimidade das celebridades, principalmente tópicos relacionados a sexo. Hoje, o canal Hotel Mazzafera soma mais de 8 milhões de inscritos. O famoso também tem outros 5 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

O mineiro começou a carreira trabalhando como produtor de moda em revistas como Vogue e Marie Claire, até que se tornou repórter do quadro Na Moita, do programa "Superpop", na Rede TV, iniciando sua trajetória na televisão. Deixou a emissora para assinar com a Record, onde foi jurado da competição "Top Model, o Reality" (2012). Passou pela Band, onde foi repórter dos programas "Claquete" (2013) e "Pânico na Band" (2014).

Trabalhou por um ano na Rede Globo, como repórter do Vídeo Show em 2018, até que assinou com a MTV para apresentar o "De Férias com o Ex Brasil". O famoso também voltou a Rede TV como repórter do Chega Mais (2015).

Paralelo ao trabalho nas telinhas, Matheus começou a criar conteúdo para as plataformas digitais em 2016 e logo viralizou na web entrevistando as mais diversas celebridades e revelando detalhes íntimos sobre a vida dos famosos.

Matheus Mazzafera voltou a viralizar recentemente por conta de um vídeo no qual pergunta para várias celebridades durante um evento quais são seus pronomes. Poucas delas entenderam o que o rapaz queria dizer e deram várias respostas desconexas e que não faziam sentido para o que foi perguntado.

Assumidamente homossexual, Mazzafera é ativista pela causa LGBTQIA+. Em 2021, o famoso abriu um espaço em seu canal para falar sobre essa pauta, além de receber artistas da comunidade para debater tópicos relacionados ao assunto.

Relacionado: Qual foi a primeira novela de Grazi Massafera?