Qual foi a primeira novela de Grazi Massafera?

Em 2005, Grazi Massafera foi a vice-campeã da quinta edição do Big Brother Brasil. A loira não ganhou a edição vencida por Jean Willys, mas se tornou um dos principais nomes da teledramaturgia da Globo. A primeira novela de Grazi Massafera foi em 2006, no sucesso Páginas da Vida.

Primeira novela de Grazi Massafera foi Páginas da Vida, escrita por Manoel Carlos em 2006 – um ano após participar da 5ª edição do Big Brother Brasil. O primeiro personagem da ex-BBB foi Thelma, filha de Constância (Walderez de Barros) e Zé (Umberto Magnani), e irmã de Sandra (Danielle Winits).

Ao longo da novela, ela se envolve com Jorge (Thiago Lacerda), que se impressiona com a moça e a leva para conhecer o Rio de Janeiro. Os dois se apaixonam e se casam no final da novela.

Apesar do sucesso, Grazi encontrou dificuldades dentro do próprio set de gravação. Anos depois, ela relatou ter sofrido bullyings dos colegas de trabalho. “Nos corredores, era muito estranho. Existiam piada, atrizes que me viravam o rosto, teve de tudo. Na minha primeira cena de choro, uma atriz virou para mim e falou, baixinho: ‘Agora quero ver você chorar’”, contou, segundo o Na Telinha. A atriz também relatou a vez em que colocaram um estojo de maquiagem em sua bolsa para tentar acusá-la de roubo e um boneco de vodu em seu carro.

Mesmo com as dificuldades, a carreira de Grazi deslanchou. Nos anos seguintes, ela esteve em Negócio da China (2008), Desejo Proibido (2007), Tempos Modernos (2010) e Flor do Caribe (2013).

Em 2015, Grazi interpretou Larissa em Verdades Secretas, uma jovem modelo que se envolve com drogas e passa a morar na Cracolândia. O papel lhe rendeu uma indicação na categoria de melhor atriz no prêmio internacional Emmy Awards, o mais importante da televisão

Grazi sai da Globo

Suas três últimas novelas na emissora foram A Lei do Amor (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017) e Bom Sucesso (2019). Em novembro deste ano, a atriz anunciou sua saída da Globo após 16 anos na emissora. Em suas redes sociais, ela fez um post emocionante se despedindo.

“E hoje eu posso bater no peito e dizer que, com tanta dedicação, sim, eu sou atriz. Sou ainda a garota de Jacarezinho, mas agora também sou a mãe que se jogou em tudo que é personagem. Fui a estreante Thelminha, fui Florinda e até Lívia Noronha. Ah, teve também a Deodora, a Michele, a Lucena, a Ester e, claro, ela, a Larissa. Emendei com a Luciane e fiz mais uma Lívia e, por último a Paloma”, escreveu citando suas personagens.

Massafera relembrou os obstáculos que enfrentou e terminou agradecendo a emissora. “Muito obrigado a todos da Globo por este ciclo. Nos veremos muito em breve e nos reveremos em todas as memórias que deixo nesta emissora que é parte de mim, de minha história e de meu coração”.