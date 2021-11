Conheça Sofia, filha de Cauã Reymond com Grazi Massafera

Cauã Reymond é o protagonista da atual novela das nove, Um Lugar ao Sol. Hoje, o ator é casado com Mariana Goldfarb, mas anteriormente foi casado com Grazi Massafera, com quem manteve um relacionamento por seis anos. Sofia, filha de Cauã Reymond, é fruto da relação do ator com a ex-mulher.

Quem é a filha de Cauã Reymond?

Sofia Marques nasceu em 23 de maio de 2012 – atualmente, a garotinha tem 9 anos. A criança é filha de Cauã Reymond com Grazi Massafera, que terminaram o casamento em 2013.

Cauã é bem discreto nas redes sociais quanto a sua vida pessoal e posta raros cliques ao lado da menina, assim como a mãe de Sofia, Grazi.

No último Dia das Crianças, o ator fez uma homenagem para a filha. “Amor maior não há ❤️”, escreveu o protagonista de Um Lugar ao Sol.

Em agosto, o papai se derreteu com um bilhete deixado por Sofia. A garota deixou escrito “Te amo, pai. Bom dia”, com desenhos de sol e corações. “Como que a pessoa começa o dia depois de recado desses ? ❤️”, postou o ator.

O ator é casado com quem?

Atualmente, Cauã é casado com a modelo Mariana Goldfarb – os dois estão juntos desde 2016 e trocaram alianças em 2019.

Anteriormente, o ator foi casado com Grazi Massafera, mãe de sua filha. Os artistas começaram a namorar em 2007, após se conhecerem nos corredores da Globo.

Em 2011, os pombinhos se casaram em uma cerimônia íntima apenas para familiares e amigos. No ano seguinte, nasceu Sofia, primeira e única filha do casal. Em 2013, o casamento dos globais chegou ao fim. O término foi anunciado pelos dois em agosto daquele ano, mas meses antes já circulavam rumores que o casal enfrentava uma crise no relacionamento.