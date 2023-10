Friends: Matthew Perry era casado e tinha filhos?

Matthew Perry morreu aos 54 anos no dia 28 de novembro de 2o23, em Los Angeles, após se afogar em uma banheira. A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a notícia da partida do eterno Chandler Bing de Friends despertou curiosidade entre os fàs sobre a vida íntima do ator. Ele era casado ou tinha filhos? O que sabemos.

Matthew Perry nunca casou

Solteiro invejável, Matthew Perry nunca teve uma esposa oficial e não teve filhos. Mas ao longo de seus mais de 30 anos na indústria do entretenimento, Perry explorou vários relacionamentos românticos, incluindo alguns de destaque, como Julia Roberts e Cameron Diaz.

Ao mesmo tempo, o ator passou por um período tumultuado sob os holofotes ao ser escalado para Friends, seu vício em álcool estava começando a surgir, o que Perry detalhou em seu livro de memórias.

Ele até agradeceu a várias ex-namoradas por salvarem sua vida - como sua primeira namorada, Gabrielle Bober, "aquela que apontou que algo estava errado comigo e me mandou para a reabilitação pela primeira vez."

Em suas memórias, Perry falou brevemente sobre seu relacionamento com a produtora da Veep , Gabrielle Allan, a quem ele se referia como Gaby, enquanto discutia um momento de sua vida em que percebeu que o álcool realmente começou a controlá-lo.

“O amor pelo álcool realmente se tornou o timoneiro da minha vida, mas acho que não percebi o quanto isso me controlava até uma noite, quando saí com minha namorada na época, Gaby”, escreve ele, acrescentando que ela iria "escrever para Veep e um monte de outras coisas e ser um amigo para o resto da vida".

Sua última relação pública foi com a gerente literária Molly Hurwitz, quando os dois começaram a namorar em 2018. Ele a pediu em casamento em novembro de 2020. “Decidi ficar noivo”, disse Perry à People na época. Mas em 2021, o relação chegou ao fim. Às vezes as coisas simplesmente não funcionam e esta é uma delas”, disse Perry em comunicado à PEOPLE. "Desejo o melhor a Molly."

Em Friends, o personagem de Perry namorou Janice e mais tarde se casou com Monica Geller. Juntos, eles adotaram duas crianças e viveram o tão sonhado "felizes para sempre".