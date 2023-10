Chandler em Friends, Matthew Perry morre aos 54

Matthew Perry, Chandler do seriado de sucesso "Friends", morreu neste sábado, 28 de outubro, após um aparente afogamento, de acordo com o TMZ.

"Fontes policiais nos disseram que o ator foi encontrado no sábado em uma casa na área de Los Angeles... onde nos disseram que ele parece ter se afogado. Nossas fontes dizem que os socorristas correram para um chamado de parada cardíaca. Não está claro onde exatamente alegando que isso aconteceu ", informou o meio de comunicação.

O ator Matthew Perry é mais famoso por seu papel como Chandler Bing de Friends, comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas - e com ele em todos os 234 episódios. Seu personagem era um favorito dos fãs, assim como sua performance - maneirismos e falas que passaram a ser recriados e falsificados por fãs de todo o mundo. Alguém vem à mente, em particular... "Poderia (em branco) SER mais.."

Embora Friends tenha sido sua maior reivindicação à fama, Matthew Perry esteve em inúmeros outros programas de TV ao longo dos anos - como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles no comando,' 'Sydney,' 'Beverly Hills, 90210,' 'Home Free,' 'Ally McBeal,' 'The West Wing,' 'Scrubs,' 'Studio 60 on the Sunset Strip,' 'Go On, e outros.