Mayra Cardi posa nua ao mostrar banheiro gigante da casa nova

Mayra Cardi agitou os internautas com as fotos compartilhadas em seu Instagram nesta segunda-feira (30). Enquanto mostrava o banheiro da casa nova, a famosa, que participou do BBB 9, aproveitou para fazer poses mais ousadas, nua.

Nas fotos que compartilhou, a empresária ostentou o ambiente com bastante espaço. Além disso, ela chamou atenção com e banheira gigante no centro do cômodo.

Mas fora o lugar luxuoso, o corpo de Mayra Cardi ‘roubou a cena’ na publicação. “Amei meu banheiro da casa nova e vocês?” quis saber a influencer.

Rapidamente, ela conquistou elogios nos comentários. “Nem reparei no banheiro. Eita corpo dos meus sonhos”, disse uma fã. “O banheiro não é nada perto desse seu corpo perfeito”, afirmou outra seguidora.

Coach promete tour pela casa nova

Ainda nos comentários da publicação nua, a famosa respondeu alguns dos fãs. Questionada sobre quando faria uma tour pela mansão, ela respondeu. Surpreendendo, ela revelou que a casa terá um lago. “Estou esperando meu lago ficar pronto para eu filmar. Tá quase [pronto]”, disse.

Mayra Cardi está namorando?

Após o término de casamento com o ator, Arthur Aguiar, Mayra Cardi não assumiu nenhum relacionamento. No entanto, ela atraiu os olhares da internet ao postar uma foto na cama. O que despertou a curiosidade dos internautas foi para o pé de um homem na postagem.

Porém, Mayra Cardi explicou que se tratava apenas de um amigo no clique. “As pessoas foram deduzindo o que elas quiseram. Em nenhum momento foi outra coisa. No outro dia, eu pedi pro Thiago fazer uma foto minha… Que é o ‘viado’ que mora aqui em casa, que eu amo ele de paixão. E o pé era dele. A minha vida se resume a trabalho, estudos e a me dedicar a outras pessoas. Eu não estou tendo tempo de me dedicar nem a mim mesma”, disse ela, nos Stories.

Em outro momento, a ex-BBB recebeu flores. Depois do mistério sobre quem seria o “pretendente”, a famosa esclareceu que foi uma empresa quem mandou o mimo. “Eles me mandaram flores vermelhas, um veda olho, porque eu precisava dormir e um cartão dizendo ‘Incrível’ porque foi incrível. E aí eu fiz um boomerang com a foto e o champanhe do lado escrevi que foi a primeira de muitas, porque de fato, foi a primeira parceria juntos. Trabalharemos eternamente juntos”, contou.

Depois do relacionamento de três anos, Mayra Cardi anunciou seu término com Arthur. Em maio, ela fez um vídeo de 15 minutos falando da separação.