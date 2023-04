Quando lança Besouro Azul em 2023, filme com Bruna Marquezine

Em breve Besouro Azul chega às telonas, trazendo a estreia de Bruna Marquezine (27) em Hollywood. Antes cotado para ser lançado na HBO Max, o filme do super-herói da DC estrelado Xolo Maridueña (21) por tem previsão de estrear no segundo semestre.

O filme marca o primeiro filme da DC centrado em um super-herói latino com a estrela de Cobra Kai , Xolo Maridueña, no papel principal de Jaime Reyes, que acaba sendo agraciado com superpoderes quando se junta a uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena.

Data de lançamento do Besouro Azul

A Warner Bros confirmou que Blue Beetle estreará nos cinemas em 18 de agosto. Originalmente marcado como um lançamento direto para streaming para HBO Max, o plano foi alterado em dezembro de 2021 e o filme agora está sendo lançado nos cinemas (via The Hollywood Reporter ).

As filmagens ocorreram entre maio e julho do ano passado, em locais como Atlanta, Geórgia, El Paso no Texas e Porto Rico. Susan Sarandon revelou no Instagram que havia terminado de filmar seu papel como a vilã do filme no final de junho, postando uma foto da locação em San Juan, Porto Rico.

O primeiro trailer do longa metragem foi divulgado pela Warner Bros. no dia 3 de abril e causou alvoroço nas redes sociais. O protagonista Xolo Maridueña se tornou um queridinho na internet após o sucesso da série Cobra Kai no catálogo da Netflix e a presença de Bruna Marquezine no elenco é bastante aguardada pelo público brasileiro.

O filme é dirigido pelo cineasta porto-riquenho Angel Manuel Soto, de 40 anos, diretor do longa Twelve (2020) e o curta Dinner Party (2018).

O roteiro ficou a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer, cotado para escrever o remake de Scarface, que ainda não tem data de lançamento e será dirigido por Luca Guadagnino, de Me Chame pelo Seu Nome. O tempo total original do filme ainda não foi revelado.

A história do filme Besouro Azul segue a história do jovem de origem mexicana Jaime Reyes, papel de Maridueña. Após esbarrar em Jenny Kor (Marquezine) em um momento de tensão, ele acaba entrando em contato com artefato alienígena que lhe dá poderes.

Assim, ele se torna o Besouro Azul. Além de tentar impedir um mal que ameaça a vida de muita gente, ele é perseguido por Victoria Kord (Susan Sarandon), que quer o artefato poderoso a todo custo.

Assista ao trailer e confira o que te espera na trama:

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña são namorados?

Muito próximos desde que começaram a trabalhar no filme Besouro Azul, Bruna Marquezine e Xolo Maridueña nunca confirmaram um romance. Os rumores sobre um suposto namoro entre eles circula a internet há tempos, mas nenhum dos dois fez confirmações na mídia ou redes sociais até hoje e citam um ao outro como amigos em entrevistas.

A teoria do público, que adoraria ver os dois namorando, surgiu em 2022, quando os dois passaram a sair muito lado lado e inclusive viajarem ao Brasil, em que o rapaz conheceu a família e amigos da moça. Inclusive, o natal do ator foi por aqui. Pouco antes, no começo de dezembro, os dois estiveram lado a lado no palco da CCXP para divulgar o longa.

Antes dos rumores que estariam juntos, Bruna Marquezine namorou Enzo Celulari, entre 2020 e 2021, já Xolo namorou com Hannah Kepple, atriz com quem ele atuou na série Cobra Kai.

Quem é o ator Xolo Maridueña de Besouro Azul?

Xolo Maridueña tem 21 anos e nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar de nascer em solo estadunidense, sua ascendência é latina. Ele tem sangue mexicano, cubano e equatoriano.

Sua carreira começou ainda na infância. Aos 11 anos ele começou a atuar na série Parenthood: Uma história de Família, produção em que ficou até 2015. Neste período ele também participou de Dealin' with Idiots (2013) e Crimes Graves (2013).

Ao longo dos anos ele foi somando mais trabalhos nas telinhas, como Rush Hour (2016) e Twin Peaks: O retorno (2017), até que entrou para um sucesso da Netlix, a série Cobra Kai. Ele vive Miguel Diaz na trama que estreou em 2018, um dos personagens principais da produção que ainda está no ar.

Assim, ele ganhou mais destaque e foi somando mais projetos no currículo, como Velozes & Furiosos: Espiões do Alfalto, Victor e Valntino, Cleopatra in Space, Wu-Tang: An American Saga, entre outros, até chegar hoje como o protagonista de Besouro Azul, o primeiro filme solo de um super-herói latino.

