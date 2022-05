Met Gala 2022 convidados, horário e como assistir hoje

Cantor Lil Nas X no evento do ano passado; veja possíveis convidados do Met Gala 2022 - Foto: Instagram/@lilnasx

O Met Gala 2022 acontece nesta segunda-feira, 2 de maio, no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. O evento é um dos mais importantes da moda e reúne celebridades para o baile de gala, que tem como objetivo arrecadar fundos para a instituição. A lista de convidados para o Met Gala 2022 é sigilosa, mas alguns possíveis nomes já circulam na web.

Met Gala 2022 convidados

Os anfitriões do Met Gala 2022 são os atores Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda. Eles se juntam ao estilista Tom Ford, ao presidente do Instagram Adam Mosseri e a Anna Wintour, que são co-anfitriões honorários.

Já a lista de convidados do Met Gala 2022 é sigilosa. Mas, de acordo com o portal americano Page Six, Megan Thee Stallion, Katy Perry, Rihanna, Kim Kardashian, Beyoncé, Lady Gaga e Taylor Swift são alguns dos nomes esperados.

O site Capital FM citou Harry Styles, Ariana Grande e o marido Dalton Gomez, e as atrizes Sydney Sweeney, Alexa Demi and Hunter Schafer, estrelas do seriado Euphoria, como possíveis celebridades que estarão presentes.

Rumores apontam que a cantora brasileira Anitta é uma das estrelas que receberam o convite Se confirmado, essa será a segunda participação da carioca no evento – no ano passado, ela acompanhou o estilista Alexandre Birman. A estrela está nos Estados Unidos após ter se apresentado nos dois finais de semana do festival Coachella, na Califórnia.

Como assistir o Met Gala 2022

O tapete vermelho do Met Gala 2022 será transmitido no portal da revista americana Vogue, a partir das 19h, horário de Brasília (https://www.vogue.com/tag/event/met-gala). A contagem regressiva para o início da transmissão já está disponível – para receber a notificação quando o evento começa, basta clicar em ‘notify me’.

O E!, canal por assinatura, também fará a cobertura do evento, com comentaristas brasileiros dando seus pitacos sobre os looks das celebridades. O número do canal varia de acordo com a operadora: Claro 550, OI 133, Sky 491 e Vivo 626.

O que é o Met Gala?

O Met Gala é um dos mais tradicionais eventos da moda mundial. Acontece anualmente na primeira semana de maio, com exceção do ano passado, em que foi realizado em setembro devido à pandemia de covid-19. A cada ano, o Met tem um tema, que deve ser seguido pelos convidados.

Nesta edição, o tema é “Gilded Glamour and White Tie”, em referência à Era Dourada dos Estados Unidos, no final do século XIX. Os convidados precisam incorporar o tema em seus looks – espera-se roupas com tons brilhantes, texturas exageradas, elementos dourados, luvas, corsets e demais itens usados pela elite americana da época.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção The Costume Institute Benefit, o departamento de moda do museu localizado em Nova York. O público consegue assistir apenas ao tapete vermelho, momento em que os famosos exibem seus looks para todo o mundo. O evento interno é privado e não é transmitido.

O Met Gala é presidido por Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, desde 1995. A celebração deste ano marca o início da segunda parte de uma exposição no Costume Institute do The Met, um dos museus mais visitados do mundo. A primeira parte, “Na América: Um Léxico da Moda”, foi inaugurada poucos dias depois da edição do ano passado.

