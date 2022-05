Met Gala 2022: como assistir e horário; ingresso custa R$ R$ 170 mil

A primeira segunda-feira do mês de maio sempre tem o dia reservado na agenda de muitas celebridades por conta de um dos eventos de moda mais aclamados do mundo. Em 2022, o evento acontece hoje, dia 2 de maio, e tem o tema de “A Era Dourada Americana”. Confira como assistir o Met Gala ao vivo!

Como assistir o Met Gala 2022 hoje?

Para assistir o Met Gala 2022 hoje, segunda-feira, dia 2 de maio, há algumas opções gratuitas, assim como para quem abre a carteira e paga para ter ter uma TV por assinatura em casa. O evento começa às 19h00 (horário de Brasília).

No site oficial da Vogue, o evento é transmitido gratuitamente (https://www.vogue.com/tag/event/met-gala). O portal já está em contagem regressiva e você apertar o botão “notify me” (me notifique), para ser lembrado quando o tapete vermelho estiver para começar.

Nas redes sociais da Vogue também será transmitido o Met Gala, então você pode optar assistir por lá se achar a opção mais fácil de acessar. Em ambas as opções, não há legendas ou tradução simultânea para quem não fala inglês.

Se prefere assistir com transmissão brasileira e comentários sobre os looks da celebridades, você pode assistir o Met Gala pelo canal E!. Na emissora, a cobertura do evento também acontece a partir das 19h do Brasil. É necessário saber se o E! está disponível no seu plano de TV por assinatura, o valor irá variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região.

Os números do canal são: Claro 550; Sky 491, Vivo 626 e OI 133. O E! também faz transmissão ao vivo em seu canal no Youtube, confira:

Quanto custa um ingresso do Met?

Para quem deseja um meio de como assistir o Met Gala, mas diretamente do tapete vermelho do evento, o ingresso curta cerca de US$ 35 mil dólares, segundo o New York Times. Em reais, esse valor é equivalente a mais de R$ 170 mil, na atual cotação do dólar.

Já para quem quer ainda mais mordomia e deseja pagar por uma mesa no evento, o valor varia entre US$ 200 mil e US$ 300 mil dólares. Na moeda brasileira, essa quantia fica entre R$ 994 mil e R$ 1,5 milhão. Porém, ainda há mais um passo para conseguir entrar além de ter o dinheiro do ingresso. Anna Wintour, a diretora da festa e editora da Vogue americana, precisa aprovar. Ela decide quem participa e quem fica de fora.

O Met Gala é realizado todos os anos no Museu Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of Art), localizado em Nova York. Ele foi fundado no final do século 19 e fica próximo ao Central Park. Durante o evento do Met Gala, o local é fechado apenas para convidados que vão assistir ao desfile, porém, diariamente ele pode ser visitado pelo público.

Nas segundas, terças e quintas-feiras o museu fica aberto das 10h00 às 17h00. De sexta-feira e no fim de semana, o local fecha às 21h00. De quarta-feira, o Museu Metropolitano de Arte não abre. Os ingressos variam de 12 a 25 dólares.

O que é o Met Gala?

Carinhosamente referido como “a maior noite da moda”, o Met Gala 2022 é um evento de angariação de fundos para o Metropolitan Museum of Art em Nova York. O evento recebe estrelas, jovens criativos e modelos da indústria.

Muitas vezes apelidado de ‘Oscars da moda’, o evento atrai os maiores nomes da lista A, que se vestem de acordo com um tema definido, geralmente em criações sob medida dos designers de moda mais impactantes do mundo. Nos anos anteriores, os convidados se vestiram com os temas ‘punk’, ‘camp’ e ‘corpos celestiais’, enquanto também houve eventos que prestaram homenagem a designers específicos, incluindo Alexander McQueen e Rei Kawakubo.

O Costume Institute está realizando sua primeira exposição em duas partes, sobre o tema da moda americana, durante 2021 e 2022. A primeira parte, “In America: A Lexicon of Fashion”, foi inaugurada no Anna Wintour Costume Center em 18 de setembro de 2021. e “In America: An Anthology of Fashion”, estreia em 5 de maio de 2022 nas salas de época da Ala Americana. Ambos os shows estarão em exibição até 5 de setembro de 2022.

Leia também

Onde foi o Baile da Vogue e os melhores looks das celebridades