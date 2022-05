Michelle Barros saiu da Globo: jornalista pede demissão da emissora

Michelle Barros anunciou que saiu da Globo nesta segunda-feira, 12. A jornalista comunicou seu desligamento por meio de uma publicação em sua página no Instagram. Barros trabalhou na emissora por 12 anos, e agora vai se dedicar às redes sociais e concluir a graduação em Direito.

O anúncio de que Michelle Barros saiu da Globo foi feito por volta das 16h30 de segunda. A jornalista apresentava os telejornais locais de São Paulo, e esteve na cobertura dos dois últimos carnavais da capital paulista.

Veja a publicação na íntegra:

Por quase 12 anos percorri os quatro cantos de São Paulo, conheci seus extremos, sua miséria e seu luxo. Relatei, na Globo, os percalços e as belezas da cidade que abraçou essa alagoana.

A rua me deu casca, talento para improvisar, habilidade em passar de um tema para outro rapidamente, deu-me sensibilidade, empatia, ajudou-me a amadurecer.

Mas eu sabia o que queria.

Há 7 anos passei a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo.

Estive em todas as bancadas de Sampa.

Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evolui!

Vocês me deixaram à vontade para opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede – tal qual a vida.

Estive à frente das duas últimas transmissões do carnaval de São Paulo.

Na deste ano, fiquei no ar por quase 10 horas na noite 1 e por volta de 8 horas na seguinte.

Saboreei cada minuto, sorri, abracei, festejei!

Quero mais disso: jornalismo com entretenimento, leve, conversado, pra você, com você.

Faz tempo já que sinto que fechei um ciclo.

E nunca tive medo de me lançar completamente no que acredito.

Aos 42 anos, 22 deles no jornalismo, decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas.

Estou mergulhando no desconhecido, escancarando as portas, com borboletas na barriga e uma vontade imensa de aprender.

Estou me colocando à disposição do novo! Aberta ao que vier!

Pedi à Ana Escalada, minha chefe e amiga, para sair da empresa.

Ela, junto com o Fernando Castro, o querido Fernandinho, e o Walter Barroso, meu amigo Waltinho, foram muito gentis e entenderam meu momento.

E fiquei feliz com o reconhecimento que recebi deles.

Obrigada!

Vou me dedicar às redes sociais, falar de comunicação com vocês por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, vou fazer eventos, encontros, jornadas… Vou concluir a minha graduação em direito no fim do ano e devo incluir esse conteúdo – de direito autoral nas redes sociais e direito digital – nas nossas pautas na internet.

Enfim, estou indo e espero que vocês estejam comigo seja lá onde eu estiver!

A nossa vida é o que a gente faz dela.

E eu sempre vou poder dizer: “Eu tentei!”

Obrigada, de coração, a todos! Por tudo!

Michelle Barros