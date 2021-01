Morar juntos? Tierry fala em avanço no namoro com Gabi Martins

Parece que o relacionamento da ex-BBB Gabi Martins e Tierry está cada vez mais sério. O casal assumiu que estavam em um romance no final do ano passado, após polêmicas. Embora seja recente, a ideia de morar juntos não é descartada.

Gabi Martins e Tierry vão morar juntos?

Rápidos! Apesar de menos de um mês assumidos, Tierry e Gabi já estão grudadinhos. Enquanto conversava com os seguidores no Instagram, o cantor de ‘Volta Desgramada [Rita]’, revelou que tem sim, vontade de morar com a ex-BBB.

Para ele, os planos de dividir o mesmo teto com a cantora mineira é uma possibilidade. Porém, Gabi gostaria de se casar antes de morar com o namorado.

“Vontade a gente tem. Mas ela deixou claro que só vai morar com alguém quando casar. Mas a gente vai morar na mesma cidade, vamos ver. Vai esquecendo uma escova, uma peça de roupa… de repente!”, brincou ele.

Até lá, os dois pelo menos vão ficar mais perto, já que Tierry pretende se mudar para São Paulo, onde a ex-BBB vive atualmente.

Tierry pede ex-BBB em namoro; saiba tudo!

Oficializando o relacionamento, Tierry fez o tão aguardado pedido de namoro para Gabi Martins neste domingo (10). Depois de se assumirem, foi a vez da cantora aceitar namorar com o artista.

Usando o Instagram, Gabi compartilhou fotos dos dois acompanhadas de uma declaração na legenda. “Que seja leve, seja intenso , com muitas risadas … eu aceito dividir minha loucura com a sua. Agora oficialmente eu perdi minha postura de bandida má”, escreveu a loira, no post.

Em seus Stories do Instagram, Tiery mostrou uma foto com um buquê de flores brancas. Na sequência, ele mostrou a mão de Gabi com um anel de compromisso. “She said yes”, escreveu ele, que traduzindo para o português significa “ela disse sim”. Igualmente, a ex-BBB colocou em seu perfil um clique dos dois de mãos dadas e disse que “agora é oficial”.

Relembre o começo da relação entre os cantores

Durante a entrevista com Léo Dias, para o Metrópolis, Gabi Martins e Tierry falaram sobre o início da relação dos dois. Sem querer compromisso de cara com o cantor, a mineira disse que deu um ‘fora’ no namorado quando ele se declarou.

“É muita confusão, é muito problema”, disse ela. “Quando ele se declarou para mim em Goiânia, eu não sabia se ele tinha se separado ainda ou não. Estava muito recente. Naquele momento, eu rejeitei. Falei: ‘Não quero. Fala com a Lorena, sua ex-mulher. Não quero confusão na minha”, explicou ela.

Quando se conheceram Tierry estava saindo de um casamento de nove anos. “O que aconteceu comigo foi um desgaste”, explicou ele. “Não há vítimas nem vilões”, afirmou ele, já se desviando das acusações de ter traído a ex com Gabi.

Além disso, o relacionamento dos dois começou com uma política. Segundo a cantora, vazaram falsos prints de conversas dos dois. “Foi muito cruel. Pegaram o Instagram da minha mãe e hackearam”, lembrou ela.

Após a confusão eles lançaram a música ‘Prints’, em que falaram do que aconteceu com os dois. A composição da dupla foi performada no primeiro DVD de Gabi, em novembro.

Assumindo a relação no dia 28 de dezembro, Gabi e Tierry começaram a compartilhar mais momentos juntos. Inclusive, eles passaram o réveillon em Fernando de Noronha. Felicidades ao casal!