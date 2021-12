Morre o cantor Maurílio da dupla com Luiza

O cantor Maurílio da dupla com Luiza morreu aos 28 anos na tarde desta quarta-feira, 29 de dezembro. O cantor sertanejo Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. O jovem foi internado em estado gravíssimo devido a um tromboembolismo pulmonar e três paradas cardíacas.

A confirmação da morte aconteceu às 16h53.

O que é tromboembolismo pulmonar

A embolia pulmonar é uma obstrução em uma das artérias pulmonares. Na maioria dos casos, a embolia pulmonar é causada por coágulos sanguíneos que chegam aos pulmões a partir de veias profundas nas pernas ou, raramente, de veias em outras partes do corpo (trombose venosa profunda).

Como os coágulos bloqueiam o fluxo sanguíneo para os pulmões, a embolia pulmonar pode ser fatal. No entanto, o tratamento imediato reduz muito o risco de morte. Tomar medidas para prevenir a formação de coágulos sanguíneos nas pernas ajudará a protegê-lo contra a embolia pulmonar

A embolia pulmonar pode ser fatal. Procure atendimento médico urgente se sentir falta de ar inexplicável, dor no peito ou tosse que produz expectoração com sangue.

Carreira de Maurílio da dupla com Luiza

Maurílio, nascido em Imperatriz no Maranhão, chegou a cursar Ciências contábeis, mas sua paixão por música sertaneja e a vocação falaram mais alto.

Os dois se conheceram quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum. O sertanejo faz dupla com a cantora Luiza desde 2016 e juntos já acumulam mais de 3 milhões de seguidores.

A esposa do cantor Maurílio, Luana Ramos, visitou o sertanejo no último domingo na UTI e contou que ele chorou.

Um dos principais sucessos da dupla é a música S de Saudade, com participação de Zé Neto e Cristiano. Assista o vídeo: