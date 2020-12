Mudaram muito? Veja 10 famosos antes das plásticas

As celebridades não medem esforços quando algo no corpo as incomodam. Na maioria das vezes, muitas passam por procedimentos estéticos caríssimos para a correção de alguma imperfeição. A cirurgia plástica, no entanto, não é sinônimo de que tudo vai ficar perfeito. Mas, na maioria das vezes, o paciente consegue chegar ao resultado desejado. O DCI lista os famosos antes das plásticas – ou outros procedimentos estéticos.

Anitta – famosos antes das plásticas

A poderosa de Honório Gurgel conseguiu um feito impressionante na mesa de cirurgia plástica. A cantora brasileira que mais brilha no mercado internacional nos últimos tempos enfrentou mais de 50 cirurgias plásticas para chegar ao atual resultado. Um dos procedimentos, aliás, foi no rosto, mudança mais visível em seu visual desde o início da carreira.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em entrevista à cantora espanhola Monica Naranjo, Anitta disse que não gostava do rosto dela. “Antes, eu não gostava da minha cara. Aí mudei. Falei com uma médica que era amiga minha: ‘Faz o que quiser comigo’. Acordei e estava uma beleza, muito linda”, disse ela, que fez rinoplastia e harmonizou o rosto.

Luisa Sonza antes da fama

O rosto de Luisa Sonza mudou muito nos últimos anos, mas a cantora afirma que não fez plásticas. Segunda ela, a mudança tem relação com a perda de peso (15 quilos a menos).

“Pior que não [fez harmonização]. Fiz só a boca. Fico triste porque isso aqui é natural. Eu não fiz bichectomia nem harmonização, mas super faria se sentisse necessidade. Mas é assim mesmo. Eu não teria porque mentir. Acho super okay”, disse a famosa em seus stories do Instagram em novembro de 2020.

Ludmilla – famosos antes das plásticas

A cantora, que já foi amiga de Anitta, também se permitiu aos procedimentos estéticos. Para se transformar a ‘Rainha da Favela’, Ludmilla se submeteu a rinoplastia, bichectomia, implantou silicone nos seios e até foi uma das percussoras da famosa Lipo Lad no Brasil.

Mariano passou por uma rinoplastia

O intérprete de Camaro Amarelo passou por uma rinoplastia que não deu tão certo assim. Além disso, ele fez uma correção nas orelhas, que ele usava o cabelo longo para esconde-las. “Por**, car****, fiz quatro ou cinco cirurgias, já. A primeira que eu fiz, o cara cag**, fiz sem vontade, eu precisava fazer um desvio de septo e aí caí no conto do vigário do cara. ‘Já que vamos abrir, vamos melhorar aqui, ali’… Fiz e o cara cag** no meu nariz, aí fiz a segunda e deu infecção, nossa… Piorou minha respiração em 40%, fiquei com um buraco aqui… Vocês viram que toda hora fico assoando o nariz? Eu não consigo nem puxar, porque tem uma trava que nem puxa e nem solta, então toda hora eu tenho que assoar. Parece que meu nariz tá escorrendo o tempo todo. Me fod*”, contou Mariano enquanto estava em A Fazenda 12.

Patrícia Leitte gastou R$ 50 mil em cirurgias plásticas

A ex-BBB que participou da décima oitava edição do Big Brother Brasil assim que foi eliminada começou a sua transformação. Primeiramente, Patrícia fez uma dieta e reduziu algumas medidas, chegando ao episódio final impressionando com sua nova forma. Mas, o UP no visual veio meses depois com vários procedimentos estéticos.

Patrícia gastou R$ 50 mil reais em cirurgias plásticas como 350 ml de silicone em cada seio, miniabdominoplastia (procedimento para reduzir a flacidez), lipoescultura e turbinou o bumbum com gordura retirada de outras partes do corpo. Além disso, a estrela fez rinoplastia, bichectomia, hamonização facial e aplicou botox no rosto. Concluindo, a musa colocou lentes de contato nos dentes.

Gusttavo Lima – famosos antes das plásticas

O ex-marido de Andressa Suita evoluiu muito desde o início da carreira. O cantor passou por procedimentos estéticos para mudar os traços do maxilar e fez preenchimento labial. Além disso, mudou a alimentação e passou a praticar exercícios físicos com frequência, mudando o corpo.

Gretchen também mudou o visual ao longo dos anos

A rainha do rebolado foi outra estrela que recorreu ao bisturi para ficar mais linda. Gretchen já fez abdominoplastia, lipoaspiração, colocou prótese de silicone nos seios, fez rinoplastia (procedimento feito para deixar o nariz perfeito), aumentou o tamanho dos dentes e fez harmonização facial.

Eduardo Costa já fez lipo e botox

O cantor sertanejo foi outro famoso que fez procedimentos estéticos para ficar bem apresentável. Eduardo fez lipoaspiração e aplicou botox no rosto para rejuvenescer.

Alok fez harmonização facial

Tido como o príncipe perfeito por muitas fãs, o DJ, considerado o quinto melhor do mundo, não nasceu com toda beleza em cima. Alok recorreu a uma harmonização facial para deixar o maxilar mais quadrado, realçando os traços do seu rosto.

Gkay recorreu à rinoplastia

A humorista recorreu a uma rinoplastia para deixar o nariz empinado. Além disso, a estrela aplicou lentes de contato nos dentes e fez harmonização facial.